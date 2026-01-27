Ofrecen aval a esposa de Daniel Quintero para ser candidata presidencial

El Partido del Trabajo de Colombia, a través de un comunicado, le ofreció aval a Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, para ser candidata en la consulta programada para el 8 de marzo.

"Colombia necesita más mujeres liderando. Mujeres con criterio, valentía y vocación de servicio; mujeres que no pidan permiso para defender sus ideas; mujeres capaces de convocar a la ciudadanía con dignidad, empatía y firmeza".

La invitación se hace para que reemplace Daniel Quintero en la consulta. Según señala la misiva, al exalcalde se le ha intentado impedir ser candidato por múltiples vías.

"Por eso su nombre adquiere un valor adicional: su candidatura no sería solo una postulación. Sería también un mensaje nítido al país: las mujeres no se relegan, no se silencian, no se usan como adorno, y mucho menos se les niega el derecho a disputar el poder con legitimidad. Sería, además, un llamado a que la política deje de ser un espacio de exclusión y castigo para convertirse en un escenario de representación y esperanza".