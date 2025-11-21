Daniel Quintero: fuera de las presidenciales se enfrenta a juicio disciplinario y una sanción por participación en política

Noviembre no fue el mes de Daniel Quintero. El pasado viernes (14 de noviembre) la Registraduría informó, a través de la Resolución 12328, que no podrá aspirar a la presidencia en 2026, bajo ningún mecanismo.

La entidad negó una apelación presentada por el exalcalde, argumentando que renunció de manera tardía a la consulta del Pacto Histórico. Tanto así que apareció en los tarjetones junto a Carolina Corcho e Iván Cepeda.

Y este viernes (21 de noviembre) la Procuraduría confirmó la sanción por presunta participación en política contra Quintero Calle y fue llamado a juicio disciplinario por las presuntas irregularidades con el terreno de Aguas Vivas.

Caso Aguas Vivas salpicó a Quintero y a otros miembros de su administración:

En un fallo de 136 páginas, la Procuraduría sustentó el llamado a juicio de Quintero Calle y al menos cinco funcionarios de su administración por, presuntamente, haber cometido una falta gravísima.

Se refiere a una serie de irregularidades en la modificación del uso del suelo del parque ambiental Aguas Vivas para, supuestamente, beneficiar a terceros:

“Se le reprocha proceder de forma consciente y libre, queriendo la realización de una conducta contraria al derecho, es decir, desconociendo el ordenamiento jurídico (…) en consecuencia, la responsabilidad subjetiva de Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín para la época de los hechos, se imputará provisionalmente a título de dolo”.

Procuraduría también mantuvo en firme la inhabilidad de Quintero por presunta participación en política:

Aunque la decisión podrá ser revisada en última instancia por el Consejo de Estado, la Procuraduría decidió mantener en firme la sanción e inhabilidad por seis meses del exalcalde por presunta participación en política al compartir un video en 2022 con la controvertida frase: “El cambio en primera”.

“La conducta desplegada por Daniel Quintero Calle, en su condición de alcalde de Medellín, afectó la función, al vulnerar la prohibición de participación en política establecida en la Constitución, afectando así el equilibrio democrático”, se lee en el documento.