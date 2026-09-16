¿Pagar menos por el SOAT? Esta es la propuesta que alistan en el Congreso para conductores

Los conductores de carros y motos en Colombia podrían enfrentar cambios relacionados con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), luego de una propuesta que el representante a la Cámara Estefanel Gutiérrez anunció que llevará al Congreso.

El planteamiento surge en medio de la discusión sobre una reforma al Código Nacional de Tránsito y las reglas relacionadas con la inmovilización de vehículos. Gutiérrez cuestionó que la falta del seguro pueda terminar con el carro o la moto en los patios y planteó una alternativa para los ciudadanos con menores ingresos.

¿Qué propone cambiar en el SOAT?

La iniciativa busca crear un mecanismo de subsidio para el SOAT dirigido a personas de estratos 1, 2 y 3. La idea, según explicó el congresista, es que quienes tengan dificultades económicas puedan acceder al seguro y evitar que la falta de dinero termine en la inmovilización de sus vehículos.

Gutiérrez aseguró que más del 60% de las retenciones de vehículos se producen por no portar el SOAT, siendo este el argumento para solicitar el cambio.

“¿Por qué no pensar que el Estado subsidia a mucha gente de los estratos 1, 2 y 3, que no tiene plata para pagarlo? Y es que para muchos es tener plata para la comida o comprar el seguro del sol”, manifestó.

La propuesta todavía debe avanzar en el Congreso

El planteamiento no significa que el SOAT vaya a ser subsidiado desde ahora. Se trata de una propuesta que Gutiérrez pretende impulsar dentro de la discusión sobre el Código Nacional de Tránsito.