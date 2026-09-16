CANAL RCN
Colombia Video

Inseguridad en Bogotá: más de 71.000 hurtos a personas se han registrado este año

Videos grabados por ciudadanos evidencian robos con armas, golpizas y delincuentes operando en plena luz del día en distintos sectores de la capital.

Mañana Express

septiembre 16 de 2026
08:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La inseguridad en Bogotá está desbordada. Según las cifras de las autoridades, 71.586 hurtos a personas se han registrado en la capital colombiana entre enero y agosto del presente año.

Inseguridad está desbordada en Bogotá

Videos grabados por ciudadanos evidencian la violencia con que operan grupos de delincuentes en plena vía pública, aprovechando cualquier descuido para despojar a los usuarios de sus pertenencias.

Pareja abandonó a su propio hijo luego de haberlo usado para robar un local en Bogotá: huyeron sin él
RELACIONADO

Pareja abandonó a su propio hijo luego de haberlo usado para robar un local en Bogotá: huyeron sin él

Uno de los casos más impactantes ocurrió en la vía Caracas con calle 45 B Sur, donde tres delincuentes golpearon brutalmente en el rostro al dueño de una patineta eléctrica.

Las imágenes muestran cómo el hombre fue sometido en el suelo mientras recibía patadas en la cara, en tanto otros dos sujetos intentaban distraer a los testigos del violento robo.

"La comunidad y el comercio de este sector está pues bastante consternado porque preguntan dónde están las autoridades, dónde está la Policía Nacional para poderle dar captura a estas personas o a estos delincuentes que golpearon fuertemente a este ciudadano", señalaron vecinos del lugar.

En la autopista norte con calle 82, otro hecho evidenció la audacia de los criminales: un hombre con un trapo se acercó a una camioneta, arrancó el espejo del vehículo con fuerza y huyó entre los carros.

Comerciantes de la zona expresaron su frustración ante la aparente impunidad: "Ellos se desgastan capturando y los jueces fácilmente les dan salida pues eso es una parte que es muy delicada".

Cerca de allí, en la autopista norte con calle 170, Oscar Sevilla, ciclista del Team Medellín EPM, también fue víctima de la delincuencia. "Me amenazaron con un arma de fuego, no pudieron robarme la bicicleta, pero sí el celular", relató el deportista sobre el atraco del que fue víctima.

Aunque las autoridades aseguran hacer el respectivo seguimiento de estos casos, uno de los problemas más graves es la falta de denuncias formales. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que invierta el tiempo necesario en reportar estos delitos, con el fin de que los responsables puedan ser capturados y enviados a la cárcel.

Ciudadanos piden más acciones de las autoridades

Sin embargo, los ciudadanos argumentan que el miedo y el tiempo son factores que dificultan realizar las denuncias pertinentes.

Por ello, exigen que la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía realicen seguimientos proactivos a los perfiles criminales, incluso sin denuncia formal, para identificar patrones de actuación y prevenir futuros ataques.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Le ofrecieron dinero por su cabello en redes sociales y desapareció: la modalidad de engaño a menores en Bogotá

Buenaventura

Así es la casa que recibieron madre e hijo que estuvieron a punto de morir en el terremoto

Bogotá

Hallan cuerpo de una niña de 12 años en una alcantarilla en Ciudad Bolívar

Otras Noticias

Masterchef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef no volvió a participar en el programa: ¿será eliminado?

Las dudas han aumentado entre la audiencia por la ausencia del participante en el reality.

Estados Unidos

¿Quién era la periodista que murió en helicóptero en Los Ángeles?

Ella era Eliana Moreno, la periodista que murió en accidente aéreo mientras cubría una noticia.

Independiente Santa Fe

No todo fue malo para Santa Fe: la millonada que recaudó en torneos internacionales en 2026

Salario mínimo

Salario mínimo: Minhacienda cuestionó aumento del 23,7% y se refirió a negociación de 2027

Invima

Productos para la artritis bajo alerta sanitaria: Invima pide suspender su consumo