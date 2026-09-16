Inseguridad en Bogotá: más de 71.000 hurtos a personas se han registrado este año

La inseguridad en Bogotá está desbordada. Según las cifras de las autoridades, 71.586 hurtos a personas se han registrado en la capital colombiana entre enero y agosto del presente año.

Inseguridad está desbordada en Bogotá

Videos grabados por ciudadanos evidencian la violencia con que operan grupos de delincuentes en plena vía pública, aprovechando cualquier descuido para despojar a los usuarios de sus pertenencias.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en la vía Caracas con calle 45 B Sur, donde tres delincuentes golpearon brutalmente en el rostro al dueño de una patineta eléctrica.

Las imágenes muestran cómo el hombre fue sometido en el suelo mientras recibía patadas en la cara, en tanto otros dos sujetos intentaban distraer a los testigos del violento robo.

"La comunidad y el comercio de este sector está pues bastante consternado porque preguntan dónde están las autoridades, dónde está la Policía Nacional para poderle dar captura a estas personas o a estos delincuentes que golpearon fuertemente a este ciudadano", señalaron vecinos del lugar.

En la autopista norte con calle 82, otro hecho evidenció la audacia de los criminales: un hombre con un trapo se acercó a una camioneta, arrancó el espejo del vehículo con fuerza y huyó entre los carros.

Comerciantes de la zona expresaron su frustración ante la aparente impunidad: "Ellos se desgastan capturando y los jueces fácilmente les dan salida pues eso es una parte que es muy delicada".

Cerca de allí, en la autopista norte con calle 170, Oscar Sevilla, ciclista del Team Medellín EPM, también fue víctima de la delincuencia. "Me amenazaron con un arma de fuego, no pudieron robarme la bicicleta, pero sí el celular", relató el deportista sobre el atraco del que fue víctima.

Aunque las autoridades aseguran hacer el respectivo seguimiento de estos casos, uno de los problemas más graves es la falta de denuncias formales. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que invierta el tiempo necesario en reportar estos delitos, con el fin de que los responsables puedan ser capturados y enviados a la cárcel.

Ciudadanos piden más acciones de las autoridades

Sin embargo, los ciudadanos argumentan que el miedo y el tiempo son factores que dificultan realizar las denuncias pertinentes.

Por ello, exigen que la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía realicen seguimientos proactivos a los perfiles criminales, incluso sin denuncia formal, para identificar patrones de actuación y prevenir futuros ataques.