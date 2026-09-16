Le ofrecieron dinero por su cabello en redes sociales y desapareció: la modalidad de engaño a menores en Bogotá

La desaparición de una adolescente de 16 años en Bogotá abrió un nuevo capítulo en la creciente preocupación por los menores que se ausentan de sus hogares.

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Durante tres días, su madre, Odilia Mateus, recorrió calles, acudió a las autoridades y lanzó llamados desesperados en redes sociales hasta que finalmente logró reencontrarse con su hija.

“Fueron tres días de angustia, de no dormir, de imaginar lo peor”, relató la mujer, quien denunció que la joven fue engañada a través de una oferta en redes sociales. Según su testimonio, le prometieron 100.000 pesos por cortarse el cabello y arreglarse las uñas, pero terminó retenida en una vivienda en San Cristóbal.

¿Qué sucede con los menores desaparecidos en Bogotá?

El caso se suma a los reportes de desapariciones de menores que han encendido las alarmas en la ciudad. “¿Quiénes son esos 234 desaparecidos hoy en Bogotá? ¿Qué ha hecho el distrito para dar con su paradero?”, cuestionó el concejal Andrés Barrios, al advertir que detrás de cada cifra hay familias en incertidumbre.

La concejal Sandra Forero también expresó preocupación: “En las dos últimas semanas se está haciendo muy evidente una problemática… ¿Dónde está el origen de estas desapariciones?”.

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Desde la Alcaldía se aseguró que cada caso es atendido con seriedad y que se trabaja de la mano con la Fiscalía y la Policía. “Ningún caso puede ser tomado a la ligera ni desechado”, afirmó el alcalde mayor.

Testimonio de la madre: el engaño y el hallazgo

Odilia Mateus narró que su hija fue llevada inicialmente a un parque, donde le cortaron el cabello de manera agresiva: “Terrible, casi la dejan calva”. Posteriormente, permaneció en una vivienda en Altamira junto a otros ocho adolescentes.

“Cuando la encontramos estaba irreconocible, con ropa que no era de ella, como si no hubiera comido ni dormido”, recordó la madre. Una llamada anónima permitió ubicar la dirección exacta y, con apoyo de la Policía, rescatar a la menor.

La mujer lanzó un llamado a otros padres: “Quiero denunciar esto porque puede estar pasando con más niñas. Tengamos cuidado, no las dejemos solas, porque hay mucha maldad en la calle”.

El caso terminó con la adolescente de regreso en casa, pero dejó una advertencia sobre los riesgos que enfrentan los jóvenes en entornos digitales y la necesidad de reforzar la protección.