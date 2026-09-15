Videos del escuadrón anticolados de TransMilenio: así operan

Los videos del escuadrón anticolados de TransMilenio han llamado la atención recientemente en redes sociales por la forma en que sus integrantes intervienen frente a quienes intentan ingresar al sistema sin pagar.

Se trata de las llamadas Escuadras en Ruta, un grupo operativo que acompaña diariamente los recorridos para reforzar la seguridad y promover la convivencia.

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Su trabajo no se limita a vigilar las entradas: los equipos recorren diferentes puntos del sistema y realizan intervenciones directas cuando detectan situaciones relacionadas con la evasión del pago del pasaje.

¿Qué hace el escuadrón anticolados de TransMilenio?

Las Escuadras en Ruta tienen entre sus principales funciones fortalecer las acciones de seguridad dentro de TransMilenio y enfrentar la evasión del pago del pasaje.

Sus integrantes se desplazan por estaciones y buses, acompañan a los usuarios y realizan controles e intervenciones ante comportamientos que afectan la operación y la convivencia.

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En redes sociales, algunas de estas actuaciones han quedado registradas en videos que muestran a los integrantes del grupo actuando de manera directa cuando una persona intenta ingresar al sistema sin validar su pasaje.

Las imágenes han generado diferentes reacciones entre los usuarios. Mientras algunos destacan la presencia de estos equipos para combatir una práctica que afecta las finanzas y la operación del sistema, otros han abierto debates sobre la manera en que se realizan las intervenciones.

El objetivo de estas escuadras es reforzar la presencia institucional en los recorridos y acompañar las estrategias de seguridad de TransMilenio.

¿Cómo operan las Escuadras en Ruta?

El trabajo se desarrolla directamente en el sistema. Los integrantes recorren diariamente buses y estaciones para identificar situaciones que requieran intervención y fortalecer la seguridad durante los desplazamientos.

Una de sus tareas más visibles es precisamente actuar frente a los llamados “colados”, término utilizado para referirse a quienes evaden el pago del pasaje.

Los videos que circulan en redes han permitido que los ciudadanos conozcan de cerca la labor de estos equipos, que se convierten en una presencia constante durante los recorridos.

Además de las acciones contra la evasión, las escuadras buscan promover comportamientos de convivencia y acompañar a los usuarios durante sus viajes.

La estrategia hace parte de las medidas implementadas para enfrentar uno de los problemas que más afecta al sistema de transporte público de Bogotá.

Para los usuarios, la presencia de las Escuadras en Ruta representa un nuevo componente de vigilancia dentro de TransMilenio, mientras la ciudad continúa buscando mecanismos para reducir la evasión y mejorar la convivencia en el sistema.