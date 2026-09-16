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Corte Constitucional estudiará por primera vez la muerte médicamente asistida, tras caso de Catalina Giraldo

La Sala Plena de la Corte analizará el caso bajo ponencia de la magistrada Paola Meneses y con la presencia de nueve magistrados.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2026
08:36 a. m.
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La Corte Constitucional tomó la decisión de estudiar por primera vez en su historia el suicidio médicamente asistido. El tema llegó a los estrados a través de la solicitud presentada por Catalina Giraldo, quien emprendió una batalla legal para acceder a este procedimiento debido a varias condiciones mentales que iban en contravía con su idea de vivir con dignidad.

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Además, la Sala Plena determinó que el expediente no será analizado únicamente por tres magistrados, como ocurre habitualmente en la sala octava de tutelas, sino por los nueve que conforman la totalidad del tribunal.

La magistrada encargada de ser ponente de este proceso será Paola Meneses, actual presidenta de la Corte.

El caso de Catalina Giraldo

El caso de Catalina Giraldo despertó curiosidad debido a sus particularidades significativas. La mujer de 30 años solicitó inicialmente el suicidio médicamente asistido ante la justicia colombiana. Sin embargo, antes de que la Corte Constitucional emitiera un fallo sobre su petición, decidió acceder a la eutanasia.

Desde hace 10 años, Giraldo padecía transtorno depresivo mayor severo, transtorno límite de la personalidad y transtorno de ansiedad no especificado.

Dicho diagnóstico la llevó a recibir decenas de medicamentos, ciclos de terapia electroconvulsiva, terapia con ketamina y numerosas hospitalizaciones psiquiátricas. No obstantem ninguno de esos tratamientos logró ayudarla a mejorar.

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El reto de la Corte frente a la decisión del suicidio asistido

Ahora, el desafío de la Corte será determinar si, tras el fallecimiento de Catalina, resulta procedente emitir un pronunciamiento de fondo sobre el caso. Esta decisión preliminar definirá si la Corte puede establecer jurisprudencia sobre el suicidio médicamente asistido, incluso cuando la solicitante ya no se encuentra con vida.

Según fuentes judiciales, el despacho de la magistrada Meneses ya trabaja en la elaboración de la ponencia que será presentada ante sus colegas.

De darse, la decisión marcaría un hito en el debate sobre el derecho al final de la vida, un hecho clave tras 2015 cuando finalmente se reguló la eutanasia.

Diferencia entre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido

La diferencia fundamental entre ambos procedimientos radica en quién ejecuta el acto final: en la eutanasia, es el personal médico quien administra las sustancias letales; mientras que en el suicidio médicamente asistido, es el propio paciente quien las consume bajo supervisión profesional.

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El análisis de la Corte Constitucional podría establecer parámetros legales, requisitos y condiciones bajo las cuales el suicidio médicamente asistido podría ser reconocido como un derecho en Colombia, generando precedentes vinculantes para todo el sistema de salud del país y ampliando el marco de las decisiones autónomas sobre el final de la vida.

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