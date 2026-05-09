Fabián Bustos reveló la llamada que recibió de Falcao tras ser despedido de Millonarios

Fabián Bustos contó que Falcao lo llamó después de conocer la decisión de Millonarios de apartar al técnico argentino, un gesto que, según relató, le ayudó a sobrellevar uno de los momentos más inesperados de su paso por el club y de su carrera.

La comunicación ocurrió después de que Bustos fuera notificado, el 1 de septiembre, de que no continuaría en el equipo, apenas un día antes del clásico contra Santa Fe.

¿Qué le dijo Falcao a Fabián Bustos?

En conversación con ESPN Colombia, Bustos reveló que recibió varias llamadas de personas del fútbol tras su salida, entre ellas la de Radamel Falcao García.

El argentino contó que incluso encontró tres llamadas perdidas del delantero colombiano, quien actualmente se encuentra en Panamá. Bustos explicó que no había contestado inicialmente porque no escuchó el teléfono y posteriormente se comunicó con él.

Lo de Falcao es increíble. Imagínate, él está en Panamá, con todos sus temas de querer solucionar cosas y tenía tres llamadas perdidas de él y le dije ‘perdóname, Radamel. No escuché’. Me sentí mal, contó.

Según el exentrenador de Millonarios, Falcao le expresó su sorpresa por la decisión y trató de darle ánimo en medio de la situación.

Falcao me dijo que no lo podía creer, que ya sabía cómo era esto, que para adelante. Me ayudó a pasar el momento, y eso habla de lo que es él. Soy un bendecido de poder haberlo entrenado. Tiene unos controles y unos perfiles. Es un chico extraordinario”, dijo Bustos.

Bustos también aprovechó para destacar la relación que construyó con el atacante durante su etapa en el conjunto bogotano y recordó con especial cariño la posibilidad de haberlo dirigido.

“Soy un bendecido de poder haberlo entrenado”, aseguró el argentino, quien también elogió sus condiciones futbolísticas y personales.

La llamada se produjo en medio de una serie de contactos que Bustos recibió después de su salida. El entrenador mencionó también conversaciones con Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, Alfredo Arias y Pablo Repetto.

¿Por qué salió Fabián Bustos de Millonarios?

Millonarios decidió terminar el proceso de Bustos el 1 de septiembre, cuando el equipo se encontraba dentro de los ocho primeros de la Liga BetPlay. La determinación llegó antes del clásico frente a Santa Fe, partido que los embajadores terminaron perdiendo 3-2.

El argentino había dirigido 32 partidos desde su llegada al club y defendió públicamente el trabajo realizado durante su ciclo, especialmente por la mejoría defensiva que, según explicó, había mostrado el equipo.

La salida también abrió rápidamente la puerta al regreso de Alberto Gamero, quien estaba disponible y terminó siendo elegido para asumir nuevamente el banquillo azul.

Gamero había dejado Millonarios en diciembre de 2024 después de cinco años al frente del equipo y tres títulos oficiales. Ahora afronta un segundo ciclo en Bogotá.

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Mientras tanto, Bustos aseguró que por ahora no tiene una oferta concreta y que se tomará un tiempo para analizar su futuro. Su despedida de Millonarios dejó varias preguntas abiertas, pero también mostró que la relación construida con algunos de sus jugadores trascendió el resultado deportivo.