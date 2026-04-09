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Movilidad Bogotá anuncia cambios en importante calle de la ciudad: conozca desde cuándo aplican

La Secretaría de Movilidad anunció que los cambios servirán para facilitar las obras del nuevo corredor de la carrera Séptima.

Movilidad Bogotá anuncia cambios en la calle 94
Foto: Secretaría de Movilidad de Bogotá

Noticias RCN

septiembre 04 de 2026
07:52 a. m.
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La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció cambios en la movilidad para una importante calle de la ciudad. María Fernanda Ortiz, secretaria de la entidad, informó a través de su cuenta de X que desde el 8 de septiembre se aplicarán las modificaciones en la calle 94 con carrera 11.

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Los cambios, según la secretaria, se hacen para permitir el avance en las obras del nuevo corredor de la carrera séptima; la intervención de más de 11 kilómetros incluirá carriles exclusivos para buses eléctricos de TransMilenio y se incorporarán andenes y ciclorrutas para facilitar la movilidad de más de 2 millones de habitantes de la localidad de Usaquén.

¿Cuáles serán los cambios que tendrá la calle 94?

Los cambios anunciados por la entidad fueron los siguientes: el carril oriental de la calzada oriental empezará a operar en sentido sur-norte desde la calle 94 hasta la calle 100 con el fin de mejorar la conectividad y la capacidad de movilidad en la zona debido al cierre del puente de la carrera Séptima con calle 100.

El nuevo 'Corredor de la carrera Séptima' contará con dos puentes vehiculares en la calle 100 y 127, además de dos pasos vehiculares deprimidos en la calle 100 y acceso al patio del nuevo patio-portal de TransMilenio.

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Con el anuncio de los cambios, la Secretaría de Movilidad sugirió a los ciudadanos usar aplicaciones de movilidad o 'TransMiApp' para tener información en tiempo real, además de consultar frecuentemente las redes sociales del IDU y de Movilidad Bogotá.

Actualmente, en Bogotá se están llevando a cabo múltiples obras para lograr mejorar la movilidad, incluida la construcción del metro, lo que implica cierres viales en zonas claves de la ciudad, así que conductores y habituales usuarios del transporte público deberán informarse con tiempo antes de iniciar cualquier ruta dentro de la capital del país.

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