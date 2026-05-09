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Reconocido productor terminó preso por violencia sexual contra una cantante de Timbiriche

El productor Luis de Llano fue arrestado tras negarse a cumplir su sentencia por abuso sexual contra la cantante Sasha Sokol.

Reconocido productor terminó preso por violencia sexual contra una cantante de Timbiriche
Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

septiembre 05 de 2026
09:46 a. m.
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El arresto del reconocido productor Luis de Llano marca un punto de inflexión en un caso que expuso el abuso de poder en la industria del entretenimiento mexicano.

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Las autoridades lo arrestaron por desacato a una sentencia que lo declaró culpable de violencia sexual contra la cantante Sasha Sokol.

El proceso judicial que llevó a De Llano a la cárcel se sustentó en pruebas contundentes que demostraron la naturaleza abusiva de la relación que mantuvo con la entonces adolescente.

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¿Qué fue lo que pasó con Sasha Sokol y el productor?

Cuando Sasha tenía 14 años, De Llano, de 39, utilizó su posición como productor de Timbiriche para iniciar un vínculo que las autoridades posteriormente calificarían como violencia sexual y afectiva.

La denuncia presentada por Sokol en 2022 aportó elementos clave que los tribunales consideraron determinantes.

"Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio", escribió la cantante.

Este testimonio, junto con la evidencia documental y el reconocimiento público de ambas partes sobre la existencia de la relación, conformaron la base del caso.

Los tribunales de Ciudad de México evaluaron la diferencia de edad (25 años) y la posición de poder que De Llano ejercía como productor del grupo musical más exitoso de la música latinoamericana en los años 80.

Esta asimetría resultó fundamental para determinar la culpabilidad por daño moral y violencia sexual.

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La sentencia contra el productor Luis de Llano por el caso Sasha Sokol

La Suprema Corte ratificó en 2025 el fallo inicial, confirmando que la relación constituía abuso, pese a que durante años los medios la presentaron como un romance consensuado.

Esta ratificación del máximo tribunal reforzó la validez de las pruebas presentadas y cerró las vías de apelación.

El arresto se produjo específicamente porque De Llano se negó a cumplir las sanciones ordenadas: ofrecer una disculpa pública a Sasha y realizar una reparación económica.

La Secretaría de Seguridad de Ciudad de México informó que el tribunal superior capitalino ordenó 15 horas de arresto por este desacato.

El productor, quien trabajó durante años en Televisa, ha alegado cuestiones legales para demorar la disculpa pública, lo que Sokol ha denunciado públicamente en las últimas semanas. Su negativa a acatar la sentencia llevó a las autoridades a ejecutar la orden de detención.

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Este artículo fue realizado con el apoyo de una inteligencia artificial y redactado por un periodista.

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