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Ataque con drones del ELN en Ocaña deja tres militares muertos y cinco heridos

Información preliminar indica que una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana fue alcanzada por esquirlas durante la acción armada.

Desgarrador: Chocó nuevamente confinado por cruel paro armado del ELN
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 05 de 2026
07:28 a. m.
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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que este viernes se registró un ataque contra el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander y que dejó tres integrantes de la Fuerza Pública muertos y cinco soldados profesionales heridos.

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Nuevo ataque del ELN en Ocaña, Norte de Santander

De acuerdo con el mandatario, el hecho ocurrió durante la noche y habría sido perpetrado por integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, quienes utilizaron artefactos explosivos lanzados desde drones para atacar las instalaciones militares.

El reporte preliminar señala que las víctimas mortales fueron identificadas como el capitán Marco David Pirajón Montezuma, el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo y el soldado Jhon Carlos Marrugo.

Además, otros cinco soldados profesionales resultaron heridos como consecuencia del ataque.

De la Espriella también indicó que una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana fue alcanzada por esquirlas durante la acción armada.

Presidente anuncia ofensiva contra el ELN en el Catatumbo

Tras conocer el ataque, el presidente lanzó una advertencia directa contra el ELN y aseguró que su Gobierno responderá con la fuerza legítima del Estado ante los ataques contra integrantes de la Fuerza Pública. Además, expresó sus condolencias con los familiares de los fallecidos.

“Al ELN le digo con absoluta claridad: por cada policía o soldado que asesinen, haré caer sobre ustedes todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado. Los vamos a perseguir, encontrar y combatir sin descanso. Se van a arrepentir de cada colombiano que asesinen”.

Procuraduría rechaza ataque del ELN en Norte de Santander

Entretanto, la Procuraduría General de la Nación también se pronunció sobre los hechos. A través de su cuenta oficial en X, emitió un mensaje rechazando el cruel ataque del grupo criminal.

“El Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, condena enérgicamente el asesinato de un capitán y un soldado del Ejército en medio de ataques terroristas y cobardes perpetrados por el ELN en Ocaña (…) El jefe del Ministerio Público califica estos ataques como una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y hace un llamado a perseguir y sancionar a los responsables conforme a la ley”.

Según Eljach, es necesario y urgente adoptar todas las acciones de inteligencia e investigación criminal necesarias para volver a establecer el orden público en Norte de Santander. “No podemos permitir que la violencia y la criminalidad se tomen los territorios y afecten la institucionalidad”.

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