Esta fue la última conversación de funcionario del CTI antes de ser secuestrado por el ELN en Arauca

El país vuelve a enfrentar un episodio que recuerda los años más crudos del conflicto armado: grupos que secuestran funcionarios públicos, envían pruebas de vida y ejercen control armado sobre el territorio.

En esta ocasión, el hecho ocurrió en el municipio de Fortul, en el departamento de Arauca, donde dos funcionarios del CTI de la Fiscalía, Rodrigo López y Jesús Antonio Pacheco, fueron interceptados por hombres armados del ELN.

Tras una semana, lo único que se conoce de su situación es un video en el que aparecen con vida.

El pasado jueves 8 de mayo, Rodrigo López, funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, habló por última vez con su esposa.

Esa mañana se comunicaron cuatro veces, como era habitual en sus jornadas laborales en Arauca. En la última conversación, él le aseguró que se verían más tarde, en horas de la tarde. Pero ese encuentro nunca ocurrió.

Ese día hablamos cuatro veces. Cerca de las once me volvió a llamar y me dijo que nos veíamos a las dos acá en Arauca. Esa fue la última llamada, la última comunicación que tuve con él.