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Ejército encontró caletas con arsenal de guerra de Comandos de Frontera, tras supuesto desarme

Inteligencia Militar destacó que este grupo cuenta con aproximadamente mil integrantes, de los cuales solo se desmovilizaron 99.

Noticias RCN

julio 25 de 2026
05:20 p. m.
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Hace pocas semanas los Comandos de Frontera entregaron sus armas como parte del proceso de desarme con el Gobierno Nacional.

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No obstante, en una reciente operación del Ejército se encontraron caletas con fusiles, explosivos y municiones que, según las autoridades, pertenecerían a dicha estructura armada.

El proceso de paz con los Comandos de Frontera

El pasado 18 de junio fue el día en que se llevó a cabo el desarme por parte de los Comandos, en una zona de ubicación temporal creada para ellos por el gobierno.

En el informe de gestión final de los diálogos de paz con esta disidencia, Inteligencia Militar destacó que este grupo cuenta con aproximadamente mil integrantes, de los cuales solo se desmovilizaron 99.

Como parte de este proceso fueron entregadas 105 armas y 400 proveedores de fusil.

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Las caletas encontradas por Inteligencia Militar

Sin embargo, recientes operaciones militares han dado con el paradero de caletas que pertenecerían a los Comandos de Frontera, y que habrían sido usadas para ocultar prácticamente todo su armamento.

En los últimos días se han hallado bajo tierra fusiles AK-47, cientos de cartuchos para fusil, granadas artesanales para drones, componentes de ametralladoras y todo tipo de armas.

Entretanto, en la zona de ubicación temporal creada por el gobierno para este grupo se están adelantando proyectos de soberanía alimentaria y proyectos de generación de ingresos.

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