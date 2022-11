Diálogos con el ELN: ¿Qué sigue tras la reactivación de la negociación con el gobierno Petro?

Se hizo oficial. Después de seis intentos con gobiernos anteriores, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los delegados oficiales del gobierno del presidente Gustavo Petro llevaron a cabo este lunes la reinstalación de la mesa de diálogos desde Caracas, Venezuela. Los miembros asistentes a este encuentro coincidieron en decir que "se marca un precedente en el proceso para la paz total".

Las delegaciones expresaron que esperan consolidar una reanudación que se base en una "voluntad política real". Pero, sin duda, un hecho que llamó la atención es que desde el ELN manifestaron que no esperan recibir ninguna clase de réditos políticos del proceso. Sobre este tema se refirió Pablo Beltrán, jefe de la delegación del grupo guerrillero, quien dijo que "estas mesas no se pueden ver como un trueque de favores. Nosotros aprovechamos para dejar esta constancia, el Eln no pide nada".

En contexto: Reiniciaron oficialmente los diálogos entre el Gobierno y el ELN

Por su parte, el comisionado de Paz Danilo Rueda expresó que la gestoría de paz está reglada y que está fundada "no solamente en la buena fe, sino en la disposición del Gobierno y el Eln". Él afirmó de forma categórica que se dispondrán de unos compromisos para ganar confianza con la sociedad Colombiana. Uno de estos, habría sido la liberación de algunos miembros del Eln que se encontraba privados de la libertad, entre ellos, alias 'Violeta' y alias 'Antonio'.

Qué se puede esperar de esta nueva negociación

Desde el Gobierno se dio a conocer que este primer ciclo de negociaciones terminará a mediados de diciembre. Es decir, que en aproximadamente tres semanas se producirá la antítesis de lo que será el proceso de acuerdo con esta guerrilla.

Precisamente, ese fue uno de los asuntos que mencionó el comisionado Rueda, que no tardó en referirse sobre el gesto que tuvo el gobierno Petro con la liberación de algunos miembros del Eln, para que pudieran hacer parte de la reinstalación de los diálogos este 21 de noviembre. Dijo que aún no se ha acordado una amnistía, pero que será en el curso de las negociaciones que se lograrán consensos.

"Nada sobre ese asunto se ha definido. Pero lo que sí les podemos asegurar es que nada se basa en la impunidad. Todos esos derechos se van a respetar", afirmó Rueda desde Caracas.

Todo parece indicar que, por lo menos, en la fase inicial del proceso se recogerán algunos de los puntos que lograron ser pactados en la negociación previa con el gobierno de Juan Manuel Santos. Al parecer, se recogerán temas de la agenda preliminar que se había acordado en 2016, en esta estaban incluidos puntos para la promoción y desarrollo de la participación de la sociedad en el acuerdo.

“Vamos a trabajar por construir una visión común de paz que traducido quiere decir, no es la visión del Gobierno, no es la visión del Eln, es la visión que la mesa motive y desarrolle con toda la sociedad”, indicó el jefe de la delegación del Eln, Pablo Beltán.

Cómo será el sistema de diálogo

Con la puesta en marcha de esta mesa en Venezuela; país que funge como garante en esta nueva negociación, surgió un interrogante: ¿Será la única sede de las negociaciones? Sobre este tema, Beltrán dio a conocer que, de acuerdo con lo establecido con el gobierno Petro, se espera que la mesa tenga "sedes rotativas". Por lo que en un próximo encuentro habrá una consulta con los países garantes. "Nos mantenemos en eso", afirmó.

Al respecto, hay que decir que Chile, España y Cuba son algunas de las sedes en las que se podrían desarrollar próximos encuentros de negociación entre el Gobierno y el ELN. Aunque, como lo manifestó el delegado de la guerrilla, se tendrá que estudiar la posibilidad real para que los miembros puedan asistir sin restricción, o prebenda política.

Además las partes involucradas han manifestado que se esperan establecer mecanismos de participación que serán "novedosos e inéditos", para que exista la posibilidad de escuchar las voces de la sociedad en su conjunto.

La diferencia clave en esta reactivación

Al ser cuestionado de manera directa por el punto que marca una diferencia en esta nueva negociación, Pablo Beltrán subrayó que con la entrada del primer gobierno de izquierda de la historia de Colombia hay antes y un después, pues se ha conocido un interés para lograr un acuerdo de paz.

"Realmente la diferencia hoy es que hay un gobierno progresista que desde la campaña electoral dijo que ‘se la jugaba por la paz’. Entonces podemos decir que tenemos interlocutor", señaló Beltran.

"Nosotros estamos lidiando con gobiernos desde el año 90 y realmente no ha habido una política de Estado, sino que lo que logramos avanzar con el uno, el siguiente lo niega", agregó.

Para leer: Estos son los nombres de los militares activos que estarán en los diálogos con el ELN

Finalmente, desde el Gobierno y el Eln indicaron que han podido evidenciar que Venezuela está cumplido a cabalidad su rol como país garante en las negociaciones.Y la invitación hecha desde la delegación de la guerrilla, es que desde el gobierno de Estados Unidos se realice un seguimiento interno a esto y que tengan una actitud proactiva y de apoyo a la paz.