Transmilenio reveló las razones puntuales del por qué el pasaje subió

Desde este 14 de enero, los usuarios del transporte público en Bogotá comenzaron a pagar una nueva tarifa que ha generado molestia, reclamos y cuestionamientos.

Recordemos que, el incremento de 350 pesos en el pasaje no solo aplica para Transmilenio, sino para todo el Sistema Integrado de Transporte Público.

Para responder a estas quejas, la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, explicó las razones detrás de la decisión y los factores que, según el sistema, hicieron inevitable el ajuste.

¿El aumento aplica solo para Transmilenio?

Durante su intervención, la gerente confirmó que la tarifa que entra en vigencia desde hoy es la tarifa general del Sistema Integrado de Transporte Público, y que su aplicación es transversal a todos los servicios.

Esto incluye no solo los buses troncales de Transmilenio, sino también los servicios TransmiZonal, los buses del SITP y TransmiCable.

Ella resaltó que Bogotá cuenta actualmente con un sistema completamente integrado, lo que permite a los usuarios movilizarse entre distintos modos de transporte pagando una sola tarifa y realizando transbordos a cero pesos.

Bajo ese esquema, explicó, la actualización del valor del pasaje se hace de manera unificada y no por tipo de servicio, razón por la cual el incremento se refleja en todo el sistema desde el mismo día.

¿Por qué le subieron al pasaje de Transmilenio?

Frente a los reclamos ciudadanos y a los cuestionamientos que no solo provienen de los usuarios sino también desde el Ministerio de Transporte, la gerente señaló que el aumento responde a un comportamiento que se repite cada año y que está ligado a los principales indicadores económicos del país y a los costos necesarios para mantener en funcionamiento el sistema.

Según detalló, una parte del incremento está sustentada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se ubicó alrededor del 5,1%. A esto se suma el aumento en los precios de los insumos clave para la operación diaria.

La gerente explicó que durante 2025 el precio del diésel se incrementó en más del 15%, el gas superó un aumento del 20%, y también se registraron alzas en la energía, los neumáticos y los repuestos.

Todos estos factores, señaló, se reflejan en el Índice de Precios al Productor (IPP), indicador que impacta directamente los costos operativos del sistema.

Otro de los puntos centrales del ajuste tiene que ver con el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional. Frente a quienes consideran que estos aumentos no deberían trasladarse al usuario final, la gerente explicó que el componente laboral es determinante para el funcionamiento del sistema.

Indicó que el sistema requiere alrededor de 35.000 colaboradores, vinculados de distintas maneras, para poder operar día a día. La gran mayoría de estos trabajadores, afirmó, gana menos de dos salarios mínimos y se ve directa o indirectamente beneficiada por el aumento salarial.

Como consecuencia, explicó, cerca del 20% de los costos del sistema en Bogotá se incrementa en la misma proporción en la que sube el salario mínimo, lo que termina reflejándose en los costos totales de operación.

Finalmente, insistió en que estos factores, sumados, explican el ajuste de 350 pesos que comenzó a cobrarse desde hoy.