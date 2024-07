VIDEO | Mamá de Johanna Fadul fue víctima de violento robo: ladrones se llevaron millonaria suma de dinero

Por medio de engaños, dos sujetos entraron a la casa de la mamá de Johanna Fadul para asaltarla. La intimidaron y se llevaron varios objetos.

La actriz contó detalles de este hecho en su cuenta de Instagram: “Les voy a mostrar las caras de estos infelices. Necesito que me ayuden a denunciarlos. Hoy fue mi mamá, mañana puede ser cualquiera. Este país está horriblemente inseguro”.

Fadul contó que los ladrones venían haciéndole la persecución desde hace algún tiempo. Hace 20 días, ellos pretendían comprar la casa. No obstante, todo era una fachada para conocer las instalaciones del inmueble con más detalle.

Entre los elementos hurtados, hubo una alta cantidad de dinero, computadores, celulares y las llaves de la casa.

No saben el daño tan grande que le acaban de hacer a mi mamá. Lo material no importa, se recupera. Pero psicológicamente mi mamá no tiene vida en estos momentos. Esto no tiene que seguir pasando.