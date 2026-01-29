CANAL RCN
Colombia Video

Presidente Petro señala a Laura Sarabia por interventores de las EPS; ella respondió

Desde Londres, la actual embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, negó cualquier participación en la designación de interventores.

Noticias RCN

enero 29 de 2026
08:21 p. m.
La tensión en el Gobierno se agudiza. El presidente Gustavo Petro acusó a la embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia, de haber cometido engaños en el proceso de designación de interventores de las EPS, en el marco de la crisis del sistema de salud.

Según el mandatario, Sarabia habría permitido la inclusión de hojas de vida que no provenían de él, pese a que le había advertido. “Por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo”, expresó el presidente.

Respuesta de Sarabia y defensa jurídica

Desde Londres, Sarabia negó cualquier participación en la designación de interventores. Su abogada en Colombia, Lina Sandoval Echavarría, reiteró ante la Fiscalía General de la Nación la solicitud de llamar a declarar al presidente Petro dentro de la investigación que busca esclarecer una campaña de desinformación en su contra. El expediente indaga presuntas falsedades sobre su rol en el sector salud.

La defensa entregó nuevas conversaciones digitales que, según afirma, demuestran que Sarabia no intervino en la selección de perfiles técnicos. Además, pidió a la Fiscalía recoger las grabaciones de seguridad del 30 de octubre de 2024 en el despacho presidencial, cuando ingresaron los funcionarios Luis Carlos Leal y Guillermo Alfonso Jaramillo para explicar el origen de las hojas de vida.

Solicitudes clave a la Fiscalía

La abogada solicitó que el presidente certifique bajo juramento quién le suministró la información que dio pie a sus declaraciones, con el fin de identificar los canales de desinformación que han afectado la imagen de Sarabia.

También anexó una circular emitida por la embajadora el 5 de agosto de 2024, en la que prohibía transmitir directrices en su nombre sin verificación previa, como prueba de que no intervino en decisiones administrativas ajenas a su competencia.

