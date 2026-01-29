¿Alteración de la escena en la tragedia aérea de Satena?: Ministra de Transporte se pronunció

Las primeras horas posteriores al accidente aéreo de Satena estuvieron marcadas por la confusión, la incertidumbre y la esperanza de hallar sobrevivientes.

Habitantes de la zona rural llegaron antes que los socorristas al lugar donde se precipitó la aeronave, y en su intento por ayudar, se habló de una posible alteración de la escena del siniestro.

De acuerdo con las autoridades, la comunidad fue la primera en ingresar al punto exacto donde cayó la avioneta, por la urgencia de brindar ayuda.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se refirió a esta situación y explicó que cualquier acción que pudiera considerarse como manipulación del lugar ocurrió bajo un contexto humanitario.

Lo que dijo la ministra de Transporte sobre una presunta manipulación de la escena

La ministra Roja se refirió a la situación y explicó el contexto en el que ocurrieron los hechos, puesto que la aeronave fue hallada por campesinos de la zona:

Uno valora el papel de la comunidad, primero que son los que llegan en primero a la zona e incluso alcanzan a ayudar, a reportar, ayudan a dar elementos importantes para entender los hechos.

En zonas rurales de difícil acceso, como donde ocurrió el accidente, el tiempo es un factor crítico. Las distancias, la topografía y las condiciones climáticas suelen retrasar la llegada de las autoridades, lo que hace que sean los propios habitantes quienes reaccionen de inmediato ante una emergencia.

Campesinos que escucharon el impacto se dirigieron al sitio con la esperanza de encontrar personas con vida. En ese proceso, movieron restos, caminaron sobre el área y revisaron partes de la aeronave, acciones que, aunque comprensibles desde el punto de vista humano, podrían tener ciertos efectos en una investigación técnica.

La ayuda de los campesinos fue clave para llegar al punto exacto de la tragedia

La ministra Rojas destacó que, además de intentar ayudar, los campesinos aportaron datos relevantes sobre las condiciones del entorno, como la presencia de neblina y la complejidad del terreno, elementos que ahora hacen parte del análisis de los investigadores.

No obstante, la posible modificación del lugar obliga a los equipos técnicos a extremar esfuerzos en la recolección de pruebas, apoyándose en otros insumos como registros de vuelo, comunicaciones con la torre de control, mantenimiento de la aeronave y testimonios.

Mientras avanza la investigación, las autoridades reiteran que ningún elemento será descartado por la presunta alteración inicial. Los equipos especializados continúan el trabajo técnico para determinar con precisión qué ocurrió antes del impacto y cuáles fueron las causas del accidente.