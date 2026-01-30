Parqueaderos en Bogotá tendrían incremento en sus precios: este serían sus valores

Durante los últimos días se ha conocido que desde la administración de Carlos Fernando Galán alista un proyecto de decreto que contempla un ajuste de hasta el 25% en el costo del estacionamiento fuera de vía.

El alza, impulsada por la inflación y el reciente incremento del salario mínimo, busca equilibrar los costos operativos de los establecimientos en la capital.

Según el documento que se conoció en las últimas horas, y que actualmente se encuentra en fase de revisión técnica antes de la firma definitiva del mandatario, el incremento por minuto podría alcanzar niveles altos en comparación con los ajustes de años anteriores.

En esto quedarían los precios de los parqueaderos en Bogotá

El ajuste propuesto no es uniforme, ya que depende de variables como la ubicación geográfica, el nivel de servicio (infraestructura) y el tipo de vehículo. Sin embargo, los topes máximos son los que generan mayor preocupación entre los usuarios:

Automóviles, camperos y camionetas: La tarifa máxima por minuto pasaría de los $191 vigentes en 2025 a los $230. Esto representa un incremento aproximado del 20,4%.

Motocicletas: El costo por minuto se elevaría de los $134 actuales a un tope de $161, lo que equivale a un aumento del 20,1%.

Bicicletas: Para fomentar la movilidad sostenible, la tarifa se mantendría estable en un máximo de $10 por minuto, sin cambios significativos frente al año anterior.

La Secretaría de Movilidad ha justificado este ajuste basándose en la "canasta de costos" del sector. Entre los factores determinantes se encuentra la inflación (IPC), que cerró el año anterior con presiones al alza, y el incremento del 23,7% en el costo de la mano de obra, derivado del ajuste salarial decretado por el Gobierno Nacional para 2026.

Para un ciudadano promedio que estacione su vehículo durante una hora en una zona de alta demanda (como el norte de Bogotá o el centro internacional), el costo podría pasar de aproximadamente $11.460 a cerca de $13.800.