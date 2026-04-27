Quemaron tres vehículos en la vía a Buenaventura y alertan por posible cilindro explosivo cerca de cárcel en Cali

Dos graves hechos de seguridad fueron reportados casi al mismo tiempo en Dagua y en Cali.

El primero ocurrió sobre la vía principal que comunica hacia el mar, en la carretera que conduce a Buenaventura, donde tres vehículos fueron incinerados, entre ellos un camión.

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El segundo caso se presentó en el oriente de Cali, en inmediaciones de la cárcel de Villahermosa, donde fue reportado un objeto sospechoso con características de posible artefacto explosivo, lo que obligó al cierre inmediato del sector.

Quemaron tres vehículos en la vía Buenaventura: ¿qué se sabe?

Según la información preliminar entregada por las autoridades, el ataque en Dagua ocurrió exactamente a unos 100 metros del casco urbano del municipio, sobre la vía principal que conecta con Buenaventura.

En ese punto, tres vehículos fueron prendidos en fuego, entre ellos un camión, en un hecho que se registró hace pocos minutos y que generó una rápida reacción de las autoridades locales.

Hasta el momento, no se ha confirmado quiénes estarían detrás de esta acción ni las causas exactas del ataque, mientras unidades de la fuerza pública apenas se desplazaban hacia el lugar para verificar lo ocurrido.

De igual forma, organismos de emergencia, entre ellos los cuerpos de bomberos de Dagua, avanzaban hacia la zona para atender la conflagración y controlar la situación.

Acordonan cárcel de Cali por presencia de posible artefacto explosivo

Pero mientras esto ocurría en Dagua, otra alerta de seguridad se activó en Cali.

En los alrededores de la cárcel de Villahermosa, ubicada en el oriente de la capital vallecaucana, las autoridades mantienen completamente cerrado y acordonado el sector por la presencia de un cilindro abandonado a pocos metros del centro penitenciario.

De acuerdo con los primeros reportes, el objeto tendría características que hacen pensar en un posible artefacto explosivo, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad para evitar cualquier riesgo mayor.

Uniformados y equipos especializados realizan la verificación en la zona mientras se restringe el paso de personas y vehículos cerca del penal.

Por ahora, las autoridades no han confirmado si realmente se trata de un explosivo, pero la situación mantiene en máxima alerta a los organismos de seguridad y a la comunidad del sector.