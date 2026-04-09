Mataron al sanguinario alias Naín y a su novia tres días después de comprometerse | + VIDEO

Un romántico video que circula en redes sociales muestra el momento en el que alias Naín o ‘Bendito Menor’, un sanguinario criminal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), le pide matrimonio a su pareja, conocida como ‘La Bebecita’.

Este video habría sido grabado tan solo 72 horas antes del operativo especial de la Dijín de la Policía Nacional, con apoyo de inteligencia estadunidense, donde dieron de baja al poderoso criminal, a su prometida y a dos de sus escoltas.

La pareja fue sorprendida por las autoridades en el interior de una ostentosa vivienda de Riohacha, La Guajira, en la que residían y que era custodiada por dos hombres. En el lugar fueron recuperados dos menores.

Así fue el extravagante compromiso de alias Naín y ‘La Bebecita’

Las imágenes acompañadas de con la canción ‘A Thousand Years’ de fondo, muestran una escena idílica en la que, en una playa, en medio de un camino de rosas rojas y con una decoración de compromiso, alias Naín le pidió matrimonio.

‘La Bebecita’ llegó vestida de blanco, junto a una mujer que le tenía vendados los ojos, al ver la sorpresa, caminó hasta el final del camino donde la esperaba ‘Bendito Menor’ de rodillas, con un anillo.

Ella aceptó, el criminal le puso la sortija y sellaron su compromiso con un beso. Tan solo tres días después del mágico día, ambos fueron abatidos en un operativo.

RELACIONADO Así es como alias Naín en videos desde sus redes se burla de las autoridades en La Guajira

Abatidos por la Policía alias Naín y ‘La Bebecita’ en su casa

El mega operativo se ejecutó en la residencia donde se encontraban ambos, junto a dos escoltas que también resultaron abatidos durante el procedimiento policial.

‘Bendito Menor’ era un objetivo de alta prioridad para las autoridades. La operación se desarrolló en una vivienda ubicada en Riohacha, La Guajira, región estratégica para las actividades del crimen organizado por su ubicación fronteriza con Venezuela.

Tras la caída del sanguinario criminal y su pareja sentimental, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció y calificó la acción de la fuerza pública como:

Esta operación fue impecable. Hace más de 20 días, desde mi posesión, di la instrucción clara, precisa y contundente de declarar a este miserable que hoy está buen recaudo del infierno como objetivo de alto valor.

Asimismo, explicó que "se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país, alias Naín o ‘Bendito Menor’. Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y al Caribe”.