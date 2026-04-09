Corte Constitucional da 48 horas para garantizar agua potable a niños wayuu en La Guajira

La Corte Constitucional emitió medidas cautelares que otorgan un plazo de 48 horas a las autoridades de Uribia, en el departamento de La Guajira, para garantizar el suministro de agua potable a los niños de las comunidades wayuu.

Corte da plazo de 48 horas para autoridades en La Guajira

La decisión se produce tras una visita de los magistrados al territorio, donde constataron la grave situación humanitaria que atraviesa la población infantil indígena.

Según los datos revelados por el alto tribunal, 8 de cada 10 niños wayuu no tienen acceso al mínimo de agua potable necesario para el consumo humano.

Durante el recorrido por las comunidades, los magistrados verificaron personalmente las fuentes de agua que utilizan las familias y encontraron hasta heces fecales.

"Condiciones que podrían comprometer su actitud para el consumo humano, entre ellas la posible presencia de heces fecales de animales y una coloración verdosa asociada a microorganismos acuáticos", aseguró Carlos Camargo, magistrado ponente.

La Corte advirtió sobre la existencia de un riesgo sanitario relevante, siendo los niños los más vulnerables ante esta situación. Las medidas ordenadas incluyen "implementar un esquema temporal de abastecimiento de agua apta para consumo humano mediante carrotanques y tanques de almacenamiento".

Dura advertencia de la Corte Constitucional al Ministerio de Vivienda

Adicionalmente, el Ministerio de Vivienda recibió un plazo de 15 días para adoptar medidas estructurales, incluyendo la posible instalación de filtros de purificación de agua que permitan garantizar el acceso permanente al líquido vital.

Los testimonios recogidos por los magistrados en el territorio revelaron que la comunidad ha pasado de recoger agua lluvia hasta llegar a excavar el subsuelo junto al arroyo para encontrar agua.

La Corte Constitucional advirtió que esta situación crítica podría extenderse más allá de Uribia, ya que existen serias sospechas de que la contaminación del agua y las condiciones precarias de suministro también se presentan en otras zonas del departamento, como Riohacha y Manaure.