Revelan quiénes eran las cuatro víctimas que dejó la masacre en Marinilla, Antioquia

En las últimas horas, ocurrió una nueva masacre en Antioquia: cuatro personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Marinilla, en la vereda Altos del Mercado.

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El hecho se presentó en la noche del sábado 16 de mayo y, de acuerdo con el reporte de las autoridades, las víctimas fueron cuatro personas que recibieron impactos de bala.

Ofrecen recompensa de hasta 100 millones de pesos

La Alcaldía de Marinilla rechazó y lamentó lo ocurrido. Además, dispuso de una recompensa de hasta 100 millones de pesos para dar con los responsables y se convocó a un consejo de seguridad para adelantar medidas.

De igual forma, se le hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener indicios, brinde la información a las autoridades.

Otro dato clave es que una de las víctimas había sido capturada durante una diligencia de allanamiento efectuada en febrero. Aquel día, la sorprendieron con una alta cantidad de estupefacientes.

Una de las víctimas habría pertenecido al Clan del Golfo

Esta persona fue identificada como Wilmer Alfredo Gil González, de 29 años. Su captura se había efectuado el 20 de febrero por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Además, se tenía información de que presuntamente hacía parte del Clan del Golfo. Las otras víctimas fueron Juan Camilo Giraldo Gallego, de 19 años; Yonjairo Antonio Bravo Parra, de 20 años; y Jhoinder José Díaz Gago, de 20 años. Los dos últimos eran venezolanos.

Las autoridades están adelantando labores de verificación y ubicación con base en las imágenes de las cámaras de seguridad. La idea es que con este material, se pueda tener identificados a los sicarios y tener mayor claridad de lo ocurrido.

El hecho de que Gil supuestamente hiciera parte del Clan del Golfo pone sobre la mesa la posibilidad de que la masacre hubiese tenido relación con el conflicto de las bandas. Esto, teniendo en cuenta que en el municipio también delinque La Mesa.