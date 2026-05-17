Mujer casi muere en el centro donde estuvo Yulixa Toloza: el baño tenía sangre y la cachetearon

Las autoridades mantienen la búsqueda de Yulixa Toloza, mujer de 52 años que desapareció tras practicarse una liposucción en un sitio en Bogotá que no contaba con la autorización.

El punto de partida del caso fue el miércoles 13 de mayo. En horas de la mañana, Toloza ingresó a Beauty Láser, el centro estético ubicado en el sector de Venecia.

Más de 48 horas sin saber de Toloza

Durante el procedimiento, tuvo complicaciones graves de salud. A través de videos conocidos por redes sociales, la ciudadanía notó que su estado no era óptimo, concretamente por el semblante y tono de piel.

Sin embargo, el caso tomó un rumbo macabro cuando en la noche dos hombres la sacaron del lugar, la subieron a un vehículo particular y se la llevaron a un sitio que, hasta ahora, es desconocido.

Han pasado más de 48 horas sin saber qué ocurrió con Toloza y los trabajadores del centro estético, sitio que ya fue sellado por las autoridades por no contar con los permisos para llevar a cabo este tipo de procedimientos.

El inquietante relato de la otra mujer

Al parecer, los inconvenientes con Beauty Láser son frecuentes. La FM conversó con una mujer que también se practicó una cirugía allá y quedó con secuelas. Su identidad se mantuvo bajo anonimato.

Por un lado, reveló que el procedimiento (lipotransferencia a glúteos) casi le cuesta la vida a finales de agosto 2025 y que el centro tiene otras sedes en Bogotá (una en el norte, por ejemplo). Lo conoció por una recomendación de una amiga y mantuvo el contacto vía redes sociales.

Tras la operación, quedó con una infección que le fue tratada en el centro estético: “Me lo hicieron de manera arbitraria y un poco inhumana porque no usaron los protocolos de seguridad. Hicieron todo a carne viva”.

En dos semanas le suministraron antibióticos y, en los meses posteriores, denunció que no estaban pendientes de los controles. “Uno no vale para esa gente (…) El baño era muy sucio. A uno le hacían los drenajes y había sangre de las otras pacientes. El jabón estuvo ahí por 20 días”, contó al mencionar que la cirugía costó $ 4.900.000.

“Me dieron cachetadas para que reaccionara y alcancé a ver la luz del túnel. Me acordé de mis hijos y ahí sentí cuando me cachetearon (…) Me ofrecieron pago por mi silencio”, reveló la paciente el momento en el que casi fallece.