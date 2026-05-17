Bernie Moreno reacciona al asesinato de dos miembros de la campaña de Abelardo de la Espriella

A tres semanas para la primera vuelta presidencial, se presentaron dos asesinatos que preocupan.

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En Cubarral, Meta; fueron asesinados Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde del municipio; y Eder Fabián Cardona López. Ambos hacían parte de la campaña de Abelardo de la Espriella.

Asesinato de Rogers Devia y Fabián Cardona

“Estos hechos son de extrema gravedad y preocupación en sí mismos, pero también porque ocurren en el contexto electoral, por lo que afectan gravemente el ejercicio de los derechos políticos y la participación democrática en los territorios”, expuso la Defensoría del Pueblo.

El senador de Estados Unidos originario de Colombia, Bernie Moreno, se pronunció: “La violencia política es absolutamente inaceptable. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para proteger a los candidatos, a sus equipos y garantizar unas elecciones con seguridad, sin intimidación”.

Bernie Moreno estará en las elecciones como observador

También señaló que el país norteamericano está observando con atención el desarrollo de la contienda electoral. Moreno estará presente el 31 de mayo, siendo uno de los observadores internacionales de la jornada.

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Defensores de la Patria, movimiento del candidato, agradeció que el senador se pronunciara: “No es un gesto diplomático menor: es una señal inequívoca de que la comunidad internacional tiene los ojos puestos sobre este proceso y que la violencia política no pasará desapercibida ante el mundo”.

Aprovechó la situación también para hacerle un llamado a la Fiscalía con el propósito de darle celeridad a las investigaciones y dar con la captura de los responsables. Recalcó que, llegado el 31 de mayo, no deben seguir en las calles delinquiendo, dado que representan un peligro.

Hace pocos días, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió el aumento del riesgo por violencia y desinformación de cara a las elecciones. El 57 % de los municipios con puestos de votación en zona rural padecen la presencia de grupos armados.