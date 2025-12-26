¿Quién es la sobrina de Piedad Córdoba que busca una curul en el Congreso?

Ana Dayana Córdoba Palacios, de Quibdó, Chocó, comienza a resonar no solo en su aspiración por una curul en la Cámara de Representantes, sino también por su vínculo familiar con la exsenadora Piedad Córdoba.

Sin embargo, en su carrera por llegar al Congreso buscaría marcar distancia entre su proyecto político y el peso simbólico de su apellido.

Su aspiración por llegar a ocupar una curul va en la línea de una propuesta política que sitúa al deporte, salud pública, inclusión social y generación de oportunidades económicas como ejes clave de su proyecto.

¿Quién es Ana Dayana Córdoba Palacios?

Córdoba Palacios es una mujer y madre chocoana que se define como líder social, deportista y afrocolombiana.

Su trayectoria se habría construido en el territorio, en procesos comunitarios ligados al deporte, campo en el que se formó profesionalmente.

Su nombre ya había estado en la baraja en 2024 como posible ficha para el Ministerio del Deporte.

Córdoba propone llegar al Congreso bajo la premisa de que la prevención social del delito, la ocupación positiva del espacio público y la presencia institucional sostenida deben ser complementarias. En ese marco, el deporte aparece como una herramienta concreta para alejar a niños y jóvenes de dinámicas de violencia y economías ilegales.

En materia económica, su propuesta se enfoca en el fortalecimiento de la economía popular y el emprendimiento, especialmente entre mujeres y jóvenes, dos de los sectores más golpeados por el desempleo y la informalidad en Bogotá.

La figura de la mujer en la política colombiana

Otro de los ejes centrales de su discurso es la representación política de las mujeres, en particular de aquellas que son cabeza de hogar y enfrentan múltiples formas de exclusión.

Córdoba ha sido enfática en señalar que, pese a los avances normativos, el Congreso sigue teniendo una deuda estructural con este sector.

No basta con hablar de equidad. Se necesitan leyes, control político y presupuesto para proteger a las mujeres y garantizar oportunidades reales.

Para Córdoba, el objetivo en la Cámara es ejercer una representación activa, con capacidad de incidencia legislativa y de control político efectivo sobre el Ejecutivo.

Bogotá necesita representantes preparados, con carácter y con conocimiento del territorio. Estoy lista para asumir ese reto.