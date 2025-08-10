Audiencia reveló cómo exsubdirector del DAS participó en el secuestro de Piedad Córdoba

En las últimas horas se conocieron detalles de la participación del exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, en el secuestro de la entonces senadora Piedad Córdoba.

El exfuncionario fue condenado por el secuestro de Córdoba, ocurrido en 1999.

Según la Fiscalía, Narváez habría entregado grabaciones de llamadas entre Córdoba y miembros del ELN a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que habrían ordenado el secuestro.

RELACIONADO El cerebro del DAS que terminó al servicio de los paramilitares y detrás del secuestro de Piedad Córdoba

Lo que revelaron las audiencias del exsubdirector del DAS

Noticias RCN conoció las audiencias contra José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, quien fue condenado a 28 años de cárcel como presunto determinador del secuestro de la entonces senadora Piedad Córdoba, hace 26 años, así lo explicó la Fiscalía:

En forma directa escuchó en el carro de Carlos Castaño unos cassettes que tuvieron que ver con la retención de Piedad Córdoba y que el mismo Carlos Castaño le dijo que estos se habían llevado el señor Narváez.

Según la sentencia, Narváez habría enviado interceptaciones telefónicas entre las partes para concretar el secuestro.

La investigación arrojó que en dichas comunicaciones se negociaría la liberación de secuestrados.

RELACIONADO Exdirector del DAS implicado en asesinato de Garzón se enfrenta a una nueva condena de 28 años en prisión

Lo que dijo José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS en audiencia

El exsubdirector del DAS se refirió a los hechos durante la audiencia:

Derechito para el proceso de Narváez porque tocaba fregar a Narváez que fue el que le quitó el DAS a la mafia, que fue a costa de su vida, porque la perdí hace 15 años.

Anteriormente, Narváez también fue condenado a 30 años como autor intelectual del homicidio del periodista Jaime Garzón, además de otros 12 años por la tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque.

Eduardo Carreño, abogado de víctimas, señaló que “los autores materiales reconocen esa responsabilidad y reconocen su participación y su papel protagónico”.