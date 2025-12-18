El calendario electoral avanza este jueves con la definición del tarjetón oficial para las elecciones del Congreso de la República, programadas para el 8 de marzo de 2026.

Registraduría Nacional definió ubicación de logos en tarjetones para elecciones del Congreso 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil realizó este 18 de diciembre el sorteo que estableció la ubicación de los logos de partidos, movimientos y coaliciones en el documento electoral.

El registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó que durante toda la mañana se llevó a cabo el proceso de sorteo con presencia de la Procuraduría, la Contraloría y las organizaciones políticas.

"Esta ya es el documento definitivo para el próximo año, no hay modificaciones de ninguna naturaleza”, señaló el funcionario.

La Registraduría Nacional aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía. Los colombianos que hayan cambiado recientemente su lugar de vivienda deben actualizar su lugar de votación para poder participar efectivamente en las elecciones del próximo año.

El acto tuvo lugar en el Centro de Convenciones Ágora y contó con la presencia de misiones de observación nacional e internacional. La Registraduría Nacional explicó que el diseño final de la tarjeta electoral fue elegido tras un ejercicio de evaluación con ciudadanos de distintas edades, con el objetivo de garantizar claridad, facilidad de uso y reducción de errores al momento de votar. La tarjeta será de doble columna, sin fotografías de candidatos, con reversos de distintos colores y elementos de seguridad visibles.

Durante el sorteo se estableció el orden de los logos para el Senado por circunscripción nacional, así como para la Cámara de Representantes en Bogotá y Cundinamarca, además de las circunscripciones especiales indígena, afrodescendiente e internacional.

La entidad también informó que en los próximos días se realizarán sorteos similares en las delegaciones departamentales para definir la ubicación de los logos en las cámaras territoriales y en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.