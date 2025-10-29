Acorralaron a 'Tostao', un temido sicario que tenía azotada una localidad de Bogotá

Por mucho tiempo, el nombre de 'Tostao' fue sinónimo de terror en Usaquén. Era el sicario más temido de la estructura criminal Los Soratama, un hombre que imponía respeto entre los delincuentes y miedo entre los vecinos.

Tras años de dominio y de sembrar zozobra en ese territorio del norte de Bogotá, su historia terminó en pleno centro de la ciudad.

¿Quién es 'Tostao', capturado en Bogotá?

Durante años, los habitantes del barrio Soratama, en la localidad de Usaquén, convivieron con el miedo. Todo por 'Tostao', el sicario más temido de la banda Los Soratama, un grupo criminal que mantenía el control absoluto del microtráfico en la zona.

Mencionarlo era peligroso, incluso, su poder se extendía por todo el sector y quienes se atrevían a denunciarlo terminaban amenazados o expulsados del barrio.

Entre los delincuentes, en cambio, su figura generaba respeto. Era considerado un hombre frío, calculador y violento, capaz de ejecutar a cualquiera que interfiriera en los negocios de la organización.

Su caída, sin embargo, no ocurrió en el territorio que gobernaba. Terminó acorralado en pleno centro de Bogotá, donde intentaba esconderse de las autoridades que lo seguían de cerca desde hacía meses.

Prontuario criminal de 'Tostao', el temido sicario de Usaquén

Antes de eso, su historia criminal había dado un giro, pues Tostao no solo se movía en el mundo del microtráfico, sino que también se enfrentaba con otras estructuras por el control del territorio.

Su protagonismo dentro de la banda Los Soratama lo convirtió en objetivo de sus rivales.

Un día, hombres armados al servicio de la organización 'Los Paisas' lo emboscaron y le dispararon varias veces. Cuatro impactos de bala lo dejaron gravemente herido y durante meses permaneció en recuperación médica. Pero apenas sanó, su único objetivo fue vengarse.

'Tostao' localizó al hombre que había ordenado su ataque. Lo siguió, lo alcanzó y lo asesinó mientras se desplazaba en un vehículo. El carro fue abandonado en vía pública, y desde ese momento se convirtió en la pieza clave de la investigación que lo delataría.

La recolección de pruebas permitió a la Fiscalía General de la Nación obtener una orden judicial de captura. Y fue ahí, cuando incluyeron su rostro en el cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá.

¿Cómo dieron con el paradero de 'Tostao' en Bogotá?

Fuentes de inteligencia señalaron que intentó iniciar trámites legales para entregarse voluntariamente, pero sus pasos estaban vigilados.

Hasta que finalmente, un informante anónimo entregó la pista: el sicario tenía una cita programada en el centro de Bogotá. De inmediato, los investigadores coordinaron un operativo silencioso para detenerlo.

El cerco policial se cerró en el centro, y en cuestión de minutos 'Tostao' fue reducido y capturado. Tenía 32 años y era considerado uno de los sicarios más peligrosos del norte de Bogotá.

Con su detención, la Policía confirmó que ya son más de 400 los capturados por homicidio en la ciudad este año, producto de la articulación entre la Policía Metropolitana, la Fiscalía y la Administración Distrital del alcalde Carlos Fernando Galán.