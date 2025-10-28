VIDEO | Descubren a menor retenida en un prostíbulo por un proxeneta en Huila: sus gritos la salvaron

En el municipio de Campoalegre, en el centro del departamento del Huila, la Policía Nacional descubrió un nuevo caso de explotación sexual.

Una adolescente de 17 años fue rescatada por una patrulla que atendió su llamado de auxilio cuando pedía desesperadamente ayuda desde una ventana de un establecimiento de lenocinio ubicado en el barrio La Caraguaja.

Los uniformados realizaban labores de vigilancia por la zona cuando escucharon los gritos desgarradores de la joven.

Descubren a menor retenida en un prostíbulo por un proxeneta en Huila

Según el informe oficial, los policías se encontraban haciendo un patrullaje rutinario por el barrio La Caraguaja, cuando escucharon la voz de una joven que, desde una ventana, pedía auxilio y suplicaba que la liberaran.

De inmediato los uniformados se dirigieron al lugar desde donde provenían los gritos y lograron establecer contacto con la víctima, una adolescente de 17 años, visiblemente alterada.

La menor explicó que el administrador del establecimiento, un hombre que controlaba el negocio, la mantenía retenida dentro del lugar.

¿Por qué tenía encerrada a una menor dentro de un prostíbulo en Huila?

Según su relato, el sujeto la obligaba a permanecer allí por una supuesta deuda económica, derivada del dinero que él mismo le había enviado para pagar su traslado desde la ciudad de Cali hasta Campoalegre, con el propósito de que trabajara en el local.

Ante la gravedad de la situación y la denuncia directa de la joven, los uniformados procedieron de inmediato a liberarla y a capturar al presunto responsable, quien fue identificado como el administrador del sitio.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía URI de turno, donde deberá responder por el delito de proxenetismo con menor de edad.