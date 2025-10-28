Este es el amplio prontuario de alias Rastas, el hombre que habría abusado de múltiples mujeres en Santander

En Santander, las autoridades lograron capturar a un hombre que habría estado detrás de varios hechos de abuso sexual y acoso a mujeres en el municipio de San Gil.

Su detención se produjo después de un trabajo de investigación en el que siguieron sus pasos tras el último ataque cometido en octubre.

El capturado fue identificado como Luis Alberto Mancilla, de 41 años, conocido con el alias de Rastas, un sujeto que, según los reportes oficiales, contaba con un extenso historial delictivo.

¿Quién es alias Rastas y por qué fue capturado?

Alias Rastas fue capturado en la terminal de transporte de San Gil, justo en el momento en que intentaba escapar del municipio.

Su detención se dio en cumplimiento de una orden judicial, luego de que las autoridades reunieran los elementos necesarios para vincularlo con varios casos de abuso sexual y acoso cometidos contra mujeres de la zona.

De acuerdo con las autoridades, este hombre actuaba con violencia y aprovechaba la vulnerabilidad de sus víctimas, a quienes atacaba cuando se encontraban solas.

¿Cómo atacaba alias Rastas a sus víctimas?

Según los reportes, las abordaba en zonas boscosas y, en algunos casos, se hacía pasar por mototaxista para engañarlas, ganarse su confianza y luego someterlas.

La Policía Nacional señaló que la captura fue resultado de un trabajo conjunto entre las unidades de inteligencia e investigación criminal, que permitieron identificar plenamente al agresor y solicitar la orden de detención ante las autoridades judiciales.

El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, explicó cómo se logró su aprehensión:

Esta persona, de manera inmediata, la Policía Nacional se pone en la tarea de adelantar el proceso investigativo, identificarla y poder lograr una captura por orden judicial. Es así como en ese trabajo articulado de la inteligencia y la investigación criminal logramos la captura de Luis Alberto Mancilla, de 41 años de edad, alias Rastas, en cumplimiento de una orden judicial.

Prontuario de alias Rastas, el hombre que habría abusado de múltiples mujeres en Santander

El oficial detalló que alias Rastas había sido identificado como el responsable de varios hechos similares, y que el último caso se presentó el 18 de octubre en el sector conocido como ‘Cruz del Mochuelo’.

Allí, según el reporte, una mujer fue abordada y sometida, lo que permitió a las autoridades recopilar información clave que derivó en su identificación y captura.

Esta persona había cometido varios hechos. El último caso se presentó precisamente el 18 de octubre en el sector conocido como ‘Cruz del Mochuelo’; allí fue abordada una persona y sometida, y es donde logramos determinar e identificar a esta persona. Hoy la Fiscalía General de la Nación lo presentó ante un juez de control de garantías que le ha dado medida de aseguramiento.

Durante la verificación de antecedentes, se estableció que Luis Alberto Mancilla ya contaba con un amplio historial judicial, con registros por homicidio, acceso carnal violento y lesiones personales.

Todos estos antecedentes se suman ahora a las nuevas investigaciones que enfrenta por los recientes ataques en el municipio.

Finalmente, el capturado fue presentado ante un juez de control de garantías, quien dictó medida de aseguramiento, mientras la Fiscalía continúa con el proceso judicial en su contra.