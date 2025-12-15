20 jóvenes sobrevivientes luchan por su vida tras la tragedia en Remedios, Antioquia

La tragedia ocurrida en Remedios, Antioquia, donde un bus que transportaba a recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello cayó a un abismo dejando 17 muertos y 20 heridos, sigue estremeciendo al país.

Mientras las familias lloran a quienes partieron, la atención también se centra en los jóvenes sobrevivientes que permanecen hospitalizados en centros asistenciales de Medellín y el nordeste antioqueño.

La mayoría de los heridos son adolescentes de 16 y 17 años que apenas habían terminado su grado 11 hace dos semanas. Sus padres, entre la esperanza y la angustia, aguardan noticias sobre su recuperación.

La batalla en hospitales

Médicos y personal de salud trabajan sin descanso para estabilizar a los jóvenes, varios de ellos con fracturas y lesiones de gravedad. Las autoridades sanitarias confirmaron que algunos permanecen en unidades de cuidados intensivos, mientras otros han sido intervenidos quirúrgicamente.

El panorama es complejo: los sobrevivientes no solo enfrentan el dolor físico, sino también el trauma emocional de haber perdido a sus compañeros de clase en cuestión de segundos. Psicólogos y equipos de apoyo acompañan a las familias en este proceso, conscientes de que la recuperación será larga y difícil.

Entre flores y velas

En Bello, la comunidad educativa del Liceo Antioqueño convirtió la entrada del colegio en un altar con flores y velas, mientras se realizan velatones en honor a las víctimas y plegarias por los heridos.

Por su parte, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas del siniestro, mientras los sobrevivientes se convierten en símbolo de resistencia y esperanza en medio de una tragedia que enluta a Colombia.