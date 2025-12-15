Importante banco lanzó cuenta de ahorro en dólares para colombianos: así funciona

Ahorrar en dólares ya no es una opción lejana ni exclusiva para grandes inversionistas. Davivienda anunció el lanzamiento de su cuenta de ahorros en dólares, un nuevo producto dirigido a clientes colombianos que buscan proteger su dinero y diversificar sus ahorros en una moneda fuerte, de manera sencilla y completamente digital.

La cuenta es administrada por Davivienda Panamá S.A. y está disponible a través de la App Davivienda Colombia, lo que permite a los usuarios acceder a dólares reales sin salir del país ni realizar trámites presenciales.

La entidad destacó que el proceso de apertura se realiza en menos de cinco minutos y no exige monto mínimo ni cuota de manejo.

Así funciona la cuenta de ahorro en dólares de Davivienda

Según explicó el banco, la apertura se hace desde Colombia, pero la cuenta queda alojada en su filial de Centroamérica.

“La cuenta de ahorros en dólares de Davivienda Panamá ofrece una oportunidad única para que los colombianos ahorren en dólares reales, con la tranquilidad de que lo están haciendo con una entidad financiera regulada y supervisada”, señaló la entidad.

Uno de los principales diferenciales es que se trata de dólares custodiados por un banco regulado, a diferencia de algunas alternativas fintech que operan con stablecoins respaldadas en criptomonedas. En este caso, los recursos están supervisados en Panamá y cuentan con una calificación de riesgo estable.

El producto permite un saldo máximo de hasta USD 5.000 por cuenta, con transacciones mensuales que también pueden llegar a ese mismo tope.

Beneficios, límites y tarjeta débito disponible

Entre los beneficios más destacados está la posibilidad de hacer transferencias gratuitas entre productos de Davivienda Colombia y Davivienda Panamá. Además, los usuarios pueden solicitar una tarjeta débito física o virtual, con un costo anual de USD 25 más 7 % de ITBMS, ideal para compras en línea o presenciales.

Davivienda resaltó que esta innovación financiera elimina trámites en papel y barreras tradicionales, ofreciendo una experiencia 100 % digital, intuitiva y segura. Con este lanzamiento, el banco busca facilitar el acceso al ahorro en dólares para miles de colombianos que buscan estabilidad y confianza en un entorno económico cambiante.