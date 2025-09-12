Radican recusación contra conjuez de la Corte por presuntas amenazas

Una recusación presentada ante la Corte Constitucional contra el conjuez Carlos Pablo Márquez, designado para desempatar el análisis de constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, que corresponde a la reforma pensional, derivó en la denuncia pública de intimidaciones y amenazas contra el abogado que interpuso el recurso.

Radican recusación contra conjuez de la Corte por amenazas

El abogado Germán Calderón España, asesor jurídico constitucional del Movimiento Defensores de la Patria y vinculado a la aspiración presidencial de Abelardo De La Espriella, informó que el pasado 6 de diciembre presentó formalmente la recusación en ejercicio de sus derechos políticos y como ciudadano legitimado para hacerlo.

Según explicó Calderón, tras la interposición de esta acción incidental comenzó a recibir llamadas y correos electrónicos con mensajes intimidantes dirigidos tanto a él como al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar.

En dichos mensajes, incluso, se harían referencias a presuntos “actos fúnebres” del alto magistrado, además de exigir la retractación de la recusación contra el conjuez Márquez.

El jurista manifestó que puso estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes, identificando como remitente de los correos a César Eliecer Mojica Dorado.

A su juicio, este tipo de comunicaciones generan especial preocupación en medio del actual contexto político y electoral del país, marcado por altos niveles de inseguridad.

RELACIONADO Estos son los partidos y movimientos políticos que van a la consulta presidencial del 8 de marzo 2026

“Pongo en conocimiento de las autoridades estos correos enviados por CÉSAR ELIECER MOJICA DORADO, porque no dejan de causar desazón, en un momento electoral del país jamás vivido, con los más altos índices de inseguridad e intranquilidad que tenemos que padecer todos los colombianos”, se lee en el documento.

Calderón también advirtió que estas intimidaciones se producen en un escenario que, según citó, ha sido descrito por informes recientes sobre la situación de violencia en Colombia, lo cual, dijo, incrementa la gravedad de cualquier intento de presión contra el ejercicio legítimo de acciones jurídicas ante las altas cortes.