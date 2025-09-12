Estos son los partidos y movimientos políticos que van a la consulta presidencial del 8 de marzo 2026

El panorama electoral para las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026 empieza a tomar forma. Con el cierre del plazo de inscripción para participar, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que 34 partidos, movimientos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos oficializaron su intención de medirse en este mecanismo para definir candidaturas presidenciales o decisiones internas.

Estas elecciones coincidirán con las elecciones legislativas, será decisiva para ordenar el mapa político del país.

Las consultas interpartidistas permitirán que varias fuerzas definan nombres y alianzas antes de iniciar formalmente la campaña presidencial.

RELACIONADO Abelardo de la Espriella no irá a consultas y propone elegir a un candidato único

Estos son los 34 partidos y movimientos que van a la consulta de marzo

Las colectividades notificaron al CNE su voluntad de convocar consultas populares, internas o interpartidistas que se desarrollarán el próximo 8 de marzo y que definirán el calendario político.

Entre las colectividades inscritas se destacan partidos tradicionales como el Partido Liberal Colombiano, el Partido Conservador, Cambio Radical y el Partido de la U, que históricamente han tenido un peso determinante en la política nacional.

A ellos se suman organizaciones que han retomado fuerza electoral, como Nuevo Liberalismo, En Marcha y Oxígeno, que también participarán en este proceso para definir sus cartas presidenciales.

En la izquierda, el Pacto Histórico, actual coalición de gobierno, manifestó su intención de participar en la jornada, lo que anticipa una puja interna entre sus corrientes y sectores aliados. También se inscribió el Partido Comunes, heredero del proceso de paz, y el Partido Esperanza Democrática, que ha buscado consolidarse como opción en territorios específicos.

RELACIONADO Daniel Palacios oficializó ante el CNE su intención de participar en la consulta del próximo 8 de marzo

La lista incluye además a partidos de orientación cristiana como Colombia Justa Libres y al Partido Político La Fuerza de la Paz, así como a movimientos con enfoque ambiental como el Partido Ecologista Colombiano.

También hay agrupaciones indígenas como AICO – Autoridades Indígenas de Colombia y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), que mantienen presencia en regiones clave y participación activa en escenarios de representación étnica.

Los grupos significativos de ciudadanos (GSC) también tendrán protagonismo, teniendo en cuenta el impacto que este tipo de movimientos ha tenido en las últimas elecciones. Entre ellos figuran: Colombia Diferente – La Fuerza de las Regiones, Unidos – La Fuerza de las Regiones, Avanza Colombia, Movimientos Valiente, Rescatemos a Colombia, Con Toda por Colombia, CAICEDO, Firme con Lizcano – Colombianismo, Colombia Una Nueva Historia, Volvamos a Confiar con Pipe Córdoba, Con Claudia Imparables, Firme Luna Presidente – Sí Hay un Camino y Juego Limpio, entre otros.

RELACIONADO CNE abre indagación preliminar contra Unión Patriótica y Partido Comunista por renuncia a consulta del Pacto Histórico

¿Quiénes quedan por fuera de la consulta interpartidista?

Sergio Fajardo confirmó que no se someterá a este mecanismo y que su aspiración presidencial irá directamente a la primera vuelta. Abelardo de la Espriella, también descartó sumarse a una coalición de consulta y seguirá impulsando su candidatura de manera independiente, luego de entregar ante la Registraduría las firmas que respaldan su proyecto.

El 8 de diciembre venció el plazo para participar en la consulta, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral estableció que los partidos y movimientos tienen hasta el 22 de diciembre para ratificar o desistir de su participación en las consultas.

En estas semanas, las campañas seguirán analizando si es conveniente unirse en consultas para unificar fuerzas para un solo aspirante o si es mejor competir directamente en la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo de 2026, donde se medirá el pulso electoral de cada proyecto político.