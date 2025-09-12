Luis Gilberto Murillo oficializa candidatura presidencial con más de 1,2 millones de firmas

El precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo Urrutia oficializó este martes su aspiración a la Casa de Nariño al radicar ante la Registraduría Nacional un total de 1.222.000 firmas de respaldo ciudadano, cifra que supera ampliamente el umbral legal y que, según él, representa la fuerza de un movimiento de base popular y de justicia territorial.

El acto se desarrolló en la Plaza de la Democracia de la Registraduría, donde Murillo estuvo acompañado por líderes del Partido Ecologista Colombiano (PEC), representantes del Caribe y delegados de distintos municipios del país, quienes destacaron el carácter ciudadano de la iniciativa.

Murillo destacó la fuerza territorial

El precandidato subrayó que el proceso de recolección de firmas tuvo un enfoque territorial, con planillas enviadas desde cada municipio de Colombia.

“No estamos entregando planillas; estamos entregando la materialización de un pacto de esperanza. Cada una de estas 1.222.000 firmas lleva depositado un sueño, un anhelo de dignidad y una exigencia de seguridad con soluciones”, afirmó Murillo.

Arraigo en Quibdó

Tras el acto protocolario en Bogotá, Murillo tiene previsto trasladarse a Quibdó, Chocó, donde realizará un evento de Acción de Gracias e Inscripción de Candidatura Presidencial en el Parque Centenario a las 6:00 de la tarde. Con este acto busca resaltar tanto la legitimación institucional como el respaldo de las bases regionales.

La campaña señaló que la recolección de firmas fue posible gracias al trabajo de voluntarios y líderes comunitarios en diferentes municipios del país. Con la inscripción oficial, se abre el camino hacia la contienda presidencial bajo la consigna de construir una propuesta incluyente y con énfasis en la justicia territorial.