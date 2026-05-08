Mujer se sorprendió al encontrar una impresionante boa en su vivienda en Boyacá

La aparición de fauna silvestre fuera de su entorno natural volvió a generar preocupación en Boyacá. Esto, tras el hallazgo de una serpiente boa adentro de una vivienda en Saboyá.

El reptil, poco usual en zonas de clima frío, fue reportado por una mujer a las autoridades ambientales luego de la sorpresa que se llevó al entrar a su casa.

La boa es poco normal en climas fríos

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la alerta fue atendida inicialmente por la Policía Ambiental, la cual realizó la recolección segura del animal y posteriormente lo trasladó a la Dirección Regional Chiquinquirá para su valoración técnica.

Acto seguido, los especialistas evaluaron el estado de salud y confirmaron que presentaba movilidad normal, sin fracturas ni lesiones visibles. Es decir, estaba en condiciones óptimas.

Los profesionales también determinaron que el comportamiento del animal no evidenciaba signos de cautiverio, lo que permitió establecer que se trataba de un individuo apto para retornar a su hábitat natural.

Tras el proceso de revisión, la entidad ambiental llevó a cabo su reintroducción en un área con condiciones ecológicas adecuadas y dentro de su rango de distribución natural, ubicada a una distancia prudente del lugar donde fue encontrado, con el fin de evitar nuevos acercamientos a zonas habitadas.

Presencia de serpientes en los últimos años

Este caso se suma a otros registros recientes en la región. Según la CAR, en los últimos tres años esta es la tercera serpiente recibida por la dirección regional de Chiquinquirá, luego de la incautación de una serpiente cascabel en febrero de 2025 y el rescate de otra boa en noviembre de 2024. Las autoridades consideran que estos episodios evidencian alertas relacionadas con la presencia de fauna en territorios donde normalmente no habita.

El director regional de la CAR Chiquinquirá, Yiber González, reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente este tipo de situaciones y evitar la manipulación directa de animales silvestres. La entidad insistió en que la fauna no debe mantenerse en viviendas y recordó que la notificación temprana permite garantizar la atención técnica y el retorno seguro de las especies a sus ecosistemas naturales.