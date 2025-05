Defensa de la familia de Sofía Delgado sobre Brayan Campo: "No habrá rebajas de pena o libertad condicional"

Este 2 de mayo, se confirmó que se hizo justicia en el caso del feminicidio de Sofía Delgado, la niña de 12 años que fue asesinada por Brayan Campo en el municipio de Candelaria en Valle del Cauca. El autor del crimen fue sentenciado a 58 años y 3 meses de prisión.

Esta decisión se da luego de seis meses de presiones para que este confeso feminicida terminara con una condena ejemplar. Por esta razón desde la defensa de la familia de la pequeña celebraron la contundencia del juez y esperan que esto ayude a que este tipo de casos no se vuelvan a repetir en Colombia.

¿Qué dijo la defensa de la familia de Sofía Delgado sobre la condena?

Mario Iguarán, exfiscal general de la Nación y representante de la familia de Sofía Delgado, habló con Noticias RCN sobre esta condena y resaltó que el hecho de que Brayan Campo aceptara todos los cargos por los que fue acusado, ayudará a que se cumpla con lo determinado por la justicia.

"Me atrevería a decir que es la condena más alta que en la historia judicial de este país se ha proferido. Son 58 años de prisión para este monstruo que en el pasado ya había intentado cometer actos sexuales abusivos con los niños", dijo el abogado.

"Es la condena más alta, no solo porque él reconoció, sino porque la Fiscalía en un trabajo admirable, recogió la evidencia que demostraba que él era el perpetrador, no solo del feminicidio, sino de incinerar el cadáver para no dejar rastro".

Este tipo de condenas, más cuando ya está privado de la libertad, por más que se comporte, estudie o trabaje, nunca va a obtener la libertad

"Estas condenas van a respaldar ese deseo de que esto no se vuelva a repetir. Son 58 años y con la edad que tiene, seguramente nunca va a salir este monstruo de una cárcel, entre otras porque no tendrá beneficios como libertad condicional o rebajas de pena", complementó.

Reacciones tras la condena de Brayan Campo

La alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo, quien estuvo al tanto de este proceso, celebró la contundencia de la condena. "Hoy el corazón de Candelaria late con fuerza por Sofía Delgado. La justicia ha hablado, fueron 6 meses de lucha incansable por la justicia y hoy damos un paso hacia la verdad".

"Mañana Sofía cumpliría años. Su ausencia duele, y nada podrá llenar ese vacío. Pero su memoria nos llama a la acción: a proteger a nuestros niños, a exigir penas ejemplares y a prevenir con decisión la violencia", añadió.

Por su parte, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, expresó su rechazo a este tipo de casos. "Su crimen atroz no podía quedar impune, y hoy la justicia da un paso fundamental. Ningún crimen contra un niño puede quedar en la impunidad".

"Los asesinos y violadores de niños son monstruos que deben ser excluidos de la sociedad y recibir el castigo que merecen. Esta lucha es por Sofía, pero también por todos los niños. Porque ningún niño más debe ser víctima de la violencia", escribió.