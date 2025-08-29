CANAL RCN
Reacciones tras la muerte de la niña Valeria Afanador: el país exige respuestas

Congresistas se pronunciaron sobre esta trágica noticia.

agosto 29 de 2025
09:38 p. m.
18 días duró la búsqueda de Valeria Afanador. La niña de 10 años desapareció bajo extrañas circunstancias el pasado 12 de agosto. En ese momento, ella estaba en el colegio ubicado en Cajicá.

Las labores de búsqueda se llevaron a cabo cada día. Un robusto equipo con más de 100 personas recorrió los rincones, tanto en los alrededores del colegio como en el resto de los municipios.

Encuentran sin vida a Valeria Afanador

Hace un par de días, Noticias RCN reveló en exclusiva el video con el último momento que se vio a Afanador. La niña se encontraba en un arenero cuando salió por un agujero en medio de unos arbustos.

El hallazgo del cuerpo se dio en una zona que había sido recorrida más de una vez por las unidades de búsqueda. Para sorpresa de varios, se encontró a 200 metros del colegio, concretamente en una zona llamada Fagua, zona rural de Cajicá en donde queda el río Frío.

Si bien durante la investigación no hubo pruebas concretas para trazar una línea investigativa, las autoridades manejaron la posibilidad de que se tratara de un caso de desaparición forzada.

Un campesino estaba recorriendo el sector cuando se percató del cuerpo. Tras el llamado a las autoridades, se comprobó que se trataba de Afanador.

Las reacciones no se han hecho esperar. Justamente una de las primeras fue la del gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey:

“Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes”

Congresistas reaccionaron

Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde:

No podemos olvidar que la niñez debe ser lo más sagrado y protegido por el Estado colombiano. Ahora no podemos dejar que este crimen quede en una cifra más de violencia de este país. Los responsables deben enfrentar todo el peso de la justicia.

Jennifer Pedraza, representante de Dignidad:

¿Cuántos infanticidios tenemos que ver en Colombia para que realmente tengamos una política de prevención y de atención a la violencia contra niños y niñas?

Alexandra Vásquez, representante del Pacto Histórico:

Nos trae un recuerdo doloroso. Nos hace cuestionar como sociedad la protección de los niños de este país y qué país estamos formando para ellos.

Erika Sánchez, representante de la Cámara:

En el Congreso creamos la ley 2326 Alerta Rosa, que se creó para que se implementen todas las herramientas de búsqueda oportuna. Esto debe actuar de inmediato y no esperar a que estos casos se sigan presentando y tengan estos fatales desenlaces.

