Estas son las hipótesis que investigará Medicina Legal sobre la muerte de Valeria Afanador

Tras el hallazgo sin vida de la pequeña Valeria Afanador, en las próximas horas, su cuerpo será recibido en el Instituto Nacional de Medicina Legal en Bogotá, donde se espera que se realicen los primeros exámenes forenses que permitan esclarecer lo ocurrido.

El cuerpo de Valeria Afanador será llevado a Medicina Legal

Fuentes confirmaron que el traslado del cuerpo de la menor ya está previsto y que en la sede principal de Medicina Legal un perito se encuentra a la espera para iniciar los procedimientos correspondientes.

La necropsia estaría programada para mañana sábado 30 de agosto y será el punto de partida para despejar los interrogantes sobre su fallecimiento.

Las hipótesis que investigará Medicina Legal sobre la muerte de Valeria Afanador

El análisis forense tendrá dos líneas de investigación fundamentales.

En primer lugar, se examinará el cuerpo de Valeria con el fin de establecer con precisión cuánto tiempo llevaba muerta y determinar si existen rastros de violencia física que puedan abrir nuevas hipótesis, incluso las relacionadas con un posible crimen.

De manera paralela, los expertos realizarán estudios especializados en las prendas de vestir con las que fue encontrada. El objetivo será identificar si hay huellas biológicas o rastros que indiquen la presencia de otra persona involucrada en los hechos.

La llegada de la menor al instituto forense también se espera por parte de su familia, quienes aguardan respuestas que les permitan comprender las circunstancias de esta dolorosa pérdida.

Los resultados preliminares de estos exámenes serán determinantes para orientar la investigación y precisar qué sucedió en las últimas horas de vida de la niña.