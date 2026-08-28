Con una llave artesanal, delincuentes lograban desbloquear vehículos en Bogotá y huir en ellos

En Bogotá fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades competentes dos sujetos que se dedicaban al hurto de motocicletas.

Con la ayuda de una llave artesanal, lograban desbloquear los vehículos estacionados en la calle y huir en ellos, en cuestión de minutos.

En su último intento de robo, registrado en el sector San Francisco, de la localidad de Ciudad Bolívar, fueron sorprendidos por las autoridades.

Su modus operandi quedó registrado en las cámaras de seguridad:

En los videos de las cámaras de seguridad instaladas en el sector, se ve cuando uno de los capturados se acerca de forma sigilosa a una moto estacionada en la calle.

Para no levantar sospechas ni ser identificado, en todo momento llevó puesto su casco y, en un par de intentos, logró encender el vehículo y ponerlo en marcha.

Sin embargo, fue sorprendido cuando intentaba escapar. Dejó la moto tirada en mitad de la calle, salió corriendo en busca de su cómplice y se subió a otra moto, que, finalmente, fue interceptada por las autoridades.

Los capturados tenían antecedentes:

Según el teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de Seguridad Ciudadana Número 1 de Bogotá, “se logra la captura de dos personas, de 23 y 27 años, que minutos antes habrían intentado hurtar una motocicleta. Estas personas fueron sorprendidas por nuestra zona de atención”.

El comandante Chaves indicó que fue hallada en “su poder una llave de tipo artesanal con la que violentaban los sistemas de seguridad de los vehículos”, por lo que “fueron puestos a disposición de las autoridades competentes”.

No es la primera vez que los capturados se encuentran en líos con la justicia. Según las autoridades, ambos tenían antecedentes por tráfico de drogas y homicidio.

Según datos revelados por el concejal Julián Forero, a corte del primer trimestre de 2026, la localidad con más reportes de hurto a vehículos, incluidas motocicletas, era Kennedy, seguida de Bosa, Ciudad Bolívar y Engativá.