Ciclovía nocturna en Bogotá este 27 de agosto: conozca las recomendaciones viales

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer detalles de la nueva jornada de ciclovía nocturna que está prevista para este próximo jueves 27 de agosto, desde las 6:00 p.m. hasta las 11:59 p.m.

Esta contará con 94 km habilitados y tendrá diferentes estaciones recreativas en diferentes puntos de la ciudad que buscan promover la actividad física y la movilidad sostenible.

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Programación de la ciclovía nocturna en Bogotá

‘Ciclovía nocturna: paseo bajo las estrellas’ llegará el próximo jueves para recorrer los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad. Durante la jornada se vivirá una actividad especial sobre la Séptima con calle 28 en donde las personas disfrutarán un espacio lleno de arte, recreación y actividades que promueven la actividad física.

Algunos de los corredores viales que serán usados para esta actividad son la carrera Séptima, la calle 116, la avenida Boyacá y la avenida calle 26. Esto con el objetivo de conectar distintos sectores de la capital a través del deporte, la recreación y la movilidad activa.

La programación también incluye un ciclopaseo por la carrera Séptima que partirá desde la Plaza de Bolívar y llegará hasta la calle 60 al pasar por el Parque Santander, Plazoleta Bulevar de San Diego y el Parque de los Hippies.

“La Ciclovía Nocturna es una oportunidad para encontrarnos como ciudad y vivir Bogotá de una manera diferente. Queremos que las familias salgan, recorran nuestras calles, hagan actividad física y disfruten de uno de los programas que más orgullo nos genera como bogotanos”, afirmó Daniel García Cañón, director del IDRD.

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Recomendaciones para la ciclovía nocturna en Bogotá

Para mayor seguridad de los usuarios, la Secretaría Distrital de Seguridad activará un Puesto de Mando Unificado, desde las 3:30 p.m. del mismo jueves, para realizar seguimiento constante a la jornada y coordinar respuesta ante cualquier incidente.

Así mismo, el IDRD ha recomendado a las personas que van a participar en esta jornada verificar previamente las condiciones de las bicicletas y hacer uso de casco, luces y elementos reflectivos.

Finalmente, se recomienda a los conductores consultar el estado de las vías durante la noche para tomar rutas alternas en caso de necesitarlo.