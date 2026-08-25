Paso a paso para impugnar una fotomulta: nuevas cámaras en puntos clave de Bogotá

En Bogotá, la Secretaría de Movilidad anunció la instalación de 18 nuevas cámaras salvavidas en nueve puntos estratégicos de las avenidas NQS, Las Américas y El Dorado.

Estas cámaras comenzarán con comparendos pedagógicos del 4 al 11 de septiembre, y desde el 12 de septiembre aplicarán sanciones efectivas. La proyección es evitar aproximadamente 50 muertes y 900 lesionados en cuatro años.

Los sistemas de detección electrónica incluyen cámaras de velocidad, semáforos, y dispositivos que verifican SOAT, revisión técnico-mecánica y tipo de placa.

¿Cómo impugnar una fotomulta?

Para impugnar una fotomulta, los ciudadanos deben seguir un procedimiento específico:

Recibir la notificación oficial a través de un correo electrónico Contactar a la Secretaría de Movilidad presencialmente o través de su página web en el área de impugnación Presentar todos los documentos y fundamentos que respalden la solicitud, como comprobantes de SOAT vigente si la infracción se relaciona con ese concepto

La controversia entre el Gobierno Nacional y las administraciones locales sobre la efectividad de las fotomultas continúa, mientras las cifras sugieren que, más allá de los dispositivos tecnológicos, el comportamiento vial de los colombianos requiere cambios profundos para reducir la mortalidad en las carreteras.

Aterradoras cifras de accidentalidad en 2025 y 2026

Colombia registra 8.697 muertos en accidentes de tránsito en 2025 pese a implementación de fotomultas. Las cámaras de detección electrónica aumentaron desde 2017, pero las víctimas fatales crecieron 29% en el mismo período de implementación.

Desde su reglamentación en 2017, el país ha instalado 356 cámaras de detección electrónica en funcionamiento de un total de 1.340 aprobadas, sin lograr detener el incremento de víctimas fatales en las carreteras.

En 2017, cuando comenzó la implementación de las fotomultas, Colombia registró 6.719 muertos en accidentes de tránsito. Para 2025, esa cifra alcanzó 8.697 fallecidos, representando un incremento del 29% en ocho años. Esto equivale a prácticamente un muerto por hora durante todo el año.

El panorama para 2026 resulta aún más alarmante. Según las proyecciones, el país podría superar los 10.000 fallecidos en accidentes de tránsito, con un incremento superior al 19% respecto al año anterior. Los motociclistas constituyen el 65% de las víctimas fatales, mientras que los peatones representan el 20%.

La distribución geográfica de la accidentalidad muestra que Antioquia lidera el número de víctimas, seguido por Valle del Cauca, Bogotá, Cundinamarca y Santander. En contraste, Amazonas registra la menor accidentalidad del país.