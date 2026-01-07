Reconocida clínica estética de Bogotá fue sancionada por una grave razón: ¿qué pasó?

Una clínica estética ubicada en el norte de Bogotá quedó en el centro de la atención de las autoridades tras ser sorprendida realizando una práctica considerada de alto riesgo.

El caso se registró en la localidad de Suba y derivó en la imposición de una multa de alto nivel, tras una intervención conjunta de varias entidades distritales y la Policía Nacional.

Reconocida clínica estética de Bogotá fue sancionada

En la tarde del martes 6 de enero, autoridades distritales detectaron que la Clínica Estética “Cero Dolor” estaba dejando desechos hospitalarios y biológicos en la vía pública, específicamente en un contenedor ubicado frente al establecimiento, en el sector de la Autopista Norte con calle 102, en la localidad de Suba.

Tras constatar la situación, las entidades competentes impusieron una multa tipo IV, sanción considerada de las más altas dentro del régimen sancionatorio, la cual implica un pago superior a los 700.000 pesos.

¿Qué hallaron en el contenedor donde estaban dejando los residuos?

Durante la inspección, en el contenedor ubicado frente a la clínica se encontraron elementos utilizados para tratamientos intravenosos, así como material de protección del personal médico, residuos que, por su naturaleza, deben ser manejados bajo protocolos estrictos y entregados únicamente a operadores especializados en la disposición de desechos hospitalarios.

Las autoridades advirtieron que este tipo de materiales no pueden ser mezclados con residuos ordinarios ni abandonados en el espacio público, debido a su potencial contaminante y al peligro que representan para las personas que transitan por el sector.

Sobre lo ocurrido, Armando Ojeda, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), explicó la gravedad de este tipo de prácticas:

Estos desechos generan un riesgo para el ambiente y la salud pública. Las normas obligan a los centros médicos a disponer de manera adecuada los residuos a través de un operador especializado.

Cabe mencionar que, la intervención se realizó de manera articulada entre la Alcaldía Local de Suba, la UAESP, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Ambiente y la Policía Nacional, entidades que participaron en la verificación de los hechos, la imposición de la sanción y el llamado de atención al establecimiento.