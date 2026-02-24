Cayó en El Dorado un ruso buscado por Estados Unidos y señalado de terrorismo, secuestro y asesinato

Un operativo adelantado por autoridades migratorias en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá permitió la captura de un ciudadano ruso requerido por la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos de terrorismo.

El detenido, identificado como Denis Alimov, de 42 años, enfrenta cargos por conspiración, asesinato y secuestro en el extranjero, además de financiamiento de actos terroristas, procesos que podrían derivar en una condena de hasta cadena perpetua.

La detención se produjo cuando el extranjero arribó a Bogotá en un vuelo de Turkish Airlines y se disponía a continuar su itinerario hacia Cartagena. Oficiales del Grupo de Control a Viajeros Especiales de Migración Colombia activaron los protocolos tras detectar que el hombre tenía una circular roja de Interpol vigente.

Denis Alimov, el ruso buscado por EE. UU. que cayó en Bogotá

De acuerdo con la información oficial, el nombre de Alimov figuraba en bases de datos internacionales como requerido por la justicia estadounidense.

La orden de captura fue emitida el 18 de diciembre por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que posteriormente formalizó la solicitud de extradición.

Las autoridades confirmaron que, tras su detención en la terminal aérea, el ciudadano ruso fue puesto a disposición de las instancias competentes para iniciar el proceso que permitiría su traslado a territorio estadounidense.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó la importancia de la cooperación internacional en este tipo de casos. Según afirmó, la articulación entre países permite detectar de manera anticipada a personas buscadas por delitos graves y aplicar medidas inmediatas antes de que logren ingresar formalmente al país.

El perfil criminal del peligroso ruso que llegó a Colombia

La investigación adelantada por autoridades estadounidenses señala que, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, el detenido habría participado en un plan para secuestrar o asesinar a dos personas ampliamente conocidas en Europa.

Dentro de los señalamientos figura un giro cercano a 60.000 dólares realizado el 17 de octubre de 2024 para financiar la operación. Además, habría acordado pagar hasta 1,5 millones de dólares por cada uno de los objetivos, lo que evidencia la magnitud del presunto complot.

Las autoridades lo vinculan no solo con la financiación del plan, sino también con el suministro de información técnica y el reclutamiento de otros implicados. Uno de los presuntos cómplices fue arrestado en marzo de 2025 en Nueva York, lo que reforzó el expediente judicial en su contra.

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York será el encargado de procesarlo una vez se concrete el trámite de extradición.

En caso de ser hallado culpable por los cargos de conspiración, asesinato, secuestro en el extranjero y apoyo material a organizaciones terroristas, podría enfrentar penas que oscilan entre 15 años de prisión y cadena perpetua.