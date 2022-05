Reconocimiento de pueblos indígenas, fundamental para el crecimiento de la sociedad en Colombia

En el evento del Programa Suma Social de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), implementado por FHI360, estuvieron presentes más de 100 organizaciones que representan a la sociedad civil. Entre ellas, Clemencia Herrera, asesora de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), quien habló de la importancia de sus ancestros y el territorio indígena para el país.



Llegó desde La Chorrera, en el departamento de Amazonas, de donde solo se puede entrar o salir por vía aérea gracias a aviones cargueros que quedaron de la Segunda Guerra Mundial.

Clemencia habla de Colombia como un país diverso, multiétnico y pluricultural donde viven 115 pueblos indígenas, pero que están olvidados.



“Somos los que cuidamos el agua, el territorio, el medioambiente, los ríos, el agua. Gracias a los pueblos indígenas que vivimos en esos territorios respiramos aire puro, pero somos los pueblos más olvidados. Falta salud, educación”.



Clemencia afirma que la violencia llega fácilmente a sus territorios, los abuelos mueren de anemia y los niños, como en La Guajira, de hambre debido a la corrupción.

“Allá no hay aerolíneas, no hay medicina, no hay médicos (…) allá no llegan los medios, nos estamos acabando, están llenos de actores armados nuestros territorios. Ustedes viven bien en la ciudad, nosotros no”, aseguró.

Pidió que la historia se cuente, que no se quede sin reparación como sucedió en el siglo pasado durante la llamada fiebre del caucho.

“En mi territorio desaparecieron 50.000 indígenas y no tiene historia, no tiene reparación porque fue en el siglo pasado. Abusaron del as mujeres, las violaban, a los niños los dejaban aguantar hambre, los ahogaban porque les daba gripa”.



Este relato hace parte de los espacios que se abrieron en Bogotá y Medellín para hablar de derechos humanos, democracia, inclusión, con el fin de encontrar propuestas que permitan hacer de Colombia un país más sostenible, democrático, pacífico e incluyente.

