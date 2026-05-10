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ELN incendió dos camiones y un bus en Valdivia, vía Medellín–Costa Caribe

Hombres del grupo armado, vestidos de civil prendieron fuego a dos vehículos de carga y un bus de transporte público.

ELN incendió dos camiones y un bus en Valdivia, en la vía Medellín–Costa Caribe
Foto: captura de video suministrado a Noticias RCN.

Noticias RCN

mayo 10 de 2026
07:51 a. m.
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La vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe se convirtió en un escenario de violencia luego de que el ELN atacara varios vehículos en el municipio de Valdivia, Antioquia.

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El hecho ocurrió en horas de la noche sobre la Troncal de Occidente y obligó a la intervención del Ejército Nacional para restablecer el tránsito en este importante corredor vial.

La Séptima División del Ejército, confirmó que:

El ataque se registró hacia las 10:00 de la noche en el sector conocido como Crucecitas (…) integrantes de la compañía Héroes de Tarazá del ELN, vestidos de civil, habrían instalado un bloqueo sobre el corredor vial e incinerado dos vehículos de carga y uno de transporte de pasajeros.

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Ataque del ELN bloqueó la vía entre Medellín y la Costa Caribe

En el lugar fueron incendiados dos vehículos de carga y un bus de la empresa Coonorte que cubría la ruta por este importante eje vial entre Antioquia y la Costa Atlántica.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades militares, tras prender fuego a los vehículos, los responsables dejaron atravesado sobre la vía un cilindro metálico pintado con colores alusivos a la estructura ilegal.

Además del cilindro, en la zona también fue instalada una bandera relacionada con el ELN, situación que incrementó la tensión durante varias horas en este tramo carretero del norte antioqueño.

El ataque afectó la movilidad sobre una de las rutas más importantes del país, utilizada constantemente para el transporte de pasajeros y mercancías entre Medellín y la región Caribe.

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Ejército intervino y habilitó nuevamente la carretera

Tropas del Ejército Nacional llegaron al lugar para verificar las condiciones de seguridad y adelantar el procedimiento correspondiente frente al elemento sospechoso abandonado sobre la carretera.

La institución confirmó que el cilindro fue destruido de manera controlada, permitiendo restablecer el tránsito vehicular en la zona sin que se registraran nuevas emergencias.

De igual forma, el Instituto Nacional de Vías, Invías, adelantó labores para retirar los vehículos afectados por las llamas. Dos de los automotores incinerados fueron removidos con apoyo de una grúa tipo pluma.

Después del ataque, las unidades militares mantuvieron presencia en el sector para garantizar la seguridad de los viajeros y avanzar en las operaciones de control territorial.

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