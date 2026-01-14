Yeison Jiménez le había cumplido el sueño a niña con cáncer: recuerdan el encuentro emotivo

El país sigue de luto por la muerte de Yeison Jiménez. A sus 34 años, un viaje en avioneta resultó trágico.

El sábado 10 de enero, Jiménez se subió a la avioneta junto a su equipo de trabajo. Había tenido una presentación en Boyacá y tenía como destino Antioquia, en donde se iba a presentar en pocas horas.

El último adiós para Jiménez en el Movistar Arena

La avioneta N325FA colapsó y ocurrió el accidente. Las explosiones dejaron extensas llamas, sin dejar sobrevivientes. También fallecieron Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Este miércoles 14 de enero se llevó a cabo el homenaje al artista en el Movistar Arena de Bogotá. Miles de fanáticos llegaron hasta el recinto para acompañarlo en el último adiós. Asimismo, estuvieron presentes otros grandes artistas, como Arelys Henao y Alzate.

El ingreso fue gratuito, aunque se prohibió la entrada de personas en estado de embriaguez. Además, no se vendió licor y los menores de edad (mayores a 16 años) debían entrar con un acompañante.

Emotivas palabras de Jiménez a la niña

Aparte de los éxitos musicales, la carrera de Jiménez estuvo marcada por su gigantesco corazón. Uno de esos cientos de recuerdos fue en 2018, cuando le cumplió el sueño a una niña de 11 años diagnosticada con cáncer.

Valentina Chaparro cumplió el sueño de conocerlo. Días atrás, había recibido un mensaje de otro ídolo: Yerry Mina, el central de la Selección Colombia.

Noticias RCN conoció la historia de Chaparro y grabó el emotivo encuentro en el Hospital La Misericordia de Bogotá. Ambos cantaron como dúo las canciones más emblemáticas. Jiménez le llevó una camiseta y un peluche.

“Me siento más feliz que tú. Necesito que tengas mucha fuerza, mucho ánimo y mucha energía. Quiero que te mejores pronto”, estas fueron las emotivas palabras del cantante.