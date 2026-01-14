CANAL RCN
Yeison Jiménez estaba preparando una canción para la Selección Colombia de cara al Mundial 2026

El artista caldense tenía pactado comenzar a preparar una canción de cara a la participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

Yeison Jiménez Selección Colombia
FOTO: Yeison Jiménez - IG

enero 14 de 2026
08:15 a. m.
Yeison Jiménez dejó varios proyectos sin terminar, tras su trágica muerte el pasado 10 de enero. Diferentes artistas han manifestado que habían hablado con el cantante de música popular para colaborar con alguna producción, pero lamentablemente muchas de sus ideas no verán la luz.

Uno de los proyectos que quedó en el camino, de acuerdo a lo revelado por Jessi Uribe, era que ambos artistas tenían agendada una reunión en los próximos días, donde la idea era sacar una canción dedicada a la Selección Colombia con miras al Mundial de 2026.

Esto se sabe sobre la canción de Yeison Jiménez para el Mundial 2026

En uno de sus más recientes conciertos, Jessi Uribe detalló el plan que tenían con Yeison, sumando también el nombre de otros colegas del género como Jhon Alex Castaño, Alzate, Jhonny Rivera, El Andariego, Pipe Bueno y Luis Alfonso.

"Todos nos íbamos a reunir en mi casa, ya lo teníamos listo, una canción para la Selección Colombia. Me dijo Yeison, 'papi, no me da tiempo para comprar la camiseta. Consígame la camiseta, es talla L'", mencionó el santandereano antes de romper en llanto.

Jhonny Rivera también contó en sus redes sociales detalles de esta canción. "Íbamos a grabar el video de la canción para la Selección Colombia (...) Todo quedó en 'stand by' porque hay que volver a hablar, para ver si se va a hacer o no".

Yeison Jiménez y su pasión por el fútbol

Yeison Jiménez no hablaba mucho sobre fútbol en sus redes sociales, pero sí era uno de los temas que le apasionaba. El cantante caldense era hincha de Atlético Nacional, confesando que desde los 7 años era seguidor del equipo.

En su momento, Jiménez pudo disfrutar de la final de la Copa BetPlay entre su equipo y América de Cali en 2024, cuando los antioqueños ganaron por 3-1 el partido de ida. Se grabó desde el terreno de juego, vistiendo con orgullo la camiseta 'verdolaga'.

