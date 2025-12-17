CANAL RCN
Recuperan cargamento millonario de cobre robado en Soacha tras persecución en el sur de Bogotá

Una llamada a la línea 123 permitió ubicar una tractomula hurtada y capturar en flagrancia a un hombre de 24 años en la localidad de Fontibón.

Cargamento de cobre robado en Soacha
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
06:40 p. m.
Un operativo policial permitió frustrar el hurto de un cargamento de gran valor que había sido robado en el municipio de Soacha.

Gracias a la reacción de las autoridades y al uso de tecnología de rastreo, se logró recuperar tanto el vehículo como la mercancía y detener al presunto responsable.

Recuperaron cargamento de cobre robado en Soacha

Cerca de 28 toneladas de cobre que habían sido hurtadas en el municipio de Soacha fueron recuperadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, tras un operativo activado a partir de una llamada a la línea de emergencia 123.

La información suministrada permitió a los uniformados reaccionar de manera inmediata y desplegar un plan de búsqueda en distintos puntos de la ciudad.

Según el reporte oficial, la víctima del hurto informó a las autoridades que una tractomula había sido robada y que el vehículo contaba con sistema de rastreo GPS, lo que facilitó su ubicación. Con base en estos datos, las patrullas de vigilancia fueron alertadas y se activó un operativo de seguimiento para interceptar el automotor.

Así fue la persecución para recuperar el camión robado con el cargamento

El despliegue policial se concentró sobre la carrera 13, donde los uniformados de la Estación de Policía Fontibón lograron ubicar e interceptar la tractomula.

Durante el procedimiento, fue capturado en flagrancia un hombre de 24 años, señalado de estar implicado en el hurto.

En la inspección del vehículo, las autoridades confirmaron la presencia del cargamento robado. Se trataba de aproximadamente 28 toneladas de cobre, avaluadas en cerca de 1.200 millones de pesos, mercancía que fue recuperada en su totalidad junto con el automotor.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió el proceso judicial correspondiente por el delito de hurto, mientras avanzan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del caso.

